Özok Group “Hiçbir Ücret Almayacağız”

Bir süredir kamuoyunu rahatsız eden Sınırüstü Yaşlı Evi’ndeki gelişmelere Özok Group’tan anlamlı bir destek geldi. Özok Group Genel Koordinatörü Osman Çalışkan konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

“Sınırüstü Yaşlı Bakım Merkezi’nin bir süredir haberlerini tüm kamuoyu gibi biz de sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine öğrendik.

Sınırüstü Yaşlı Merkezi’nden tahliye edilen yaşlılarımızı, Özok Karantina Merkezi’ne yerleştirdik. Yaşlılarımızın bakımı kurumumuz için, vicdani bir hizmet olarak kabul görülmüş olup, Devlet te dahil hiçbir kurum ve kuruluştan ücret talep edilmeyecektir.

Çocuklar geleceğimiz ise yaşlılar da geçmişimizdir. Onlara sahip çıkmak her Kıbrıslı vatandaşın olduğu gibi bizim de boynumuzun borcudur.

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Osman Çalışkan

Özok Group Genel Koordinatörü