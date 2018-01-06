Özsağlam: "Lobi faaliyetlerini artırmalıyız…"

Seçimde sonuçlar ne olursa olsun bu küçük ülkemizde yine birlikte yaşamaya devam edeceğimizin unutulmaması gerektiğini, birbirimizi kırmadan, fikirlerimizi yarıştırmaya devam edeceğimizi ifade eden CTP Lefkoşa Milletvekili adayı Muhittin Özsaglam “gerçek olan şu ki ülkemizde yapacak çok iş var çünkü altyapı sorunları, sağlıkta yaşanan sorunlar yığılmış durumda…” diye konuştu…

Öte yandan CTP’nin seçim kampanyasında Kıbrıs sorununu arka plana attığına ilişkin bir soru üzerine ise Özsağlam, bu şartlar altında yakın zamanda Kıbrıs sorununun kapsamlı bir şekilde çözülmesini beklemenin doğru olmadığına dikkat çekerek “Bu yüzden güven yaratıcı önlemlerle iki toplum arasındaki ilişkileri artırmak ve bu güven yaratıcı önlemler üzerinden de Kıbrıslı Türklerin yaşamlarını kolaylaştırmak da amacımızdır…” dedi.

“YENİ BİR SİSTEMLE SEÇİME GİDİYORUZ…”

Kıbrıs Postası’ndan Vatan Mehmet'e konuşan Muhittin Özsağlam, İlk kez milletvekili adayı olduğunu ancak yıllardır parti organlarında görev alması nedeniyle seçimlerde daha önce de aktif görev aldığını ancak bu kez hem aday olması hem de “tek bölge” seçim sistemi nedeniyle daha zor ve yorucu bir seçim kampanyası yaşadığını ifade etti.

Kampanya sürecine ilişkin Özsağlam şöyle dedi; “Yazılı-görsel basın ve sosyal medya kampanyada etkin olarak tüm partiler tarafından kullanıldı. Ancak yine de sıcak insanımız bire bir sizleri görmek istiyor o yüzden de geniş bir coğrafyada kampanya yürütmek zorunda kaldık…

Bir gün içerisinde 3 farklı ilçede bulunduğumuz oldu, bu bakımdan yorucu bir kampanya dönemiydi. Ancak insanımızla diyaloglar ve yaptığımız hoş sohbetler yorgunluğumuzu bizlere unutturdu…”

“YAKIN ZAMANDA KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜM BEKLEMEK DOĞRU DEĞİL…”

CTP’nin seçim kampanyasında Kıbrıs sorununu arka plana attığına ilişkin bir soru üzerine ise Özsağlam “Kıbrıs sorunu çözülmesi gerekiyor ancak şu anda müzakereler durdu. Kıbrıslı Türkler uluslararası hukuk sistemi içerisinde tam olarak yerini alabilmesi için Kıbrıs sorununun çözümü elzem. Ancak bu şartlar altında yakın zamanda Kıbrıs sorununun kapsamlı bir şekilde çözülmesini beklemek doğru değil…

Bu yüzden güven yaratıcı önlemlerle iki toplum arasındaki ilişkileri artırmak ve bu güven yaratıcı önlemler üzerinden de Kıbrıslı Türklerin yaşamlarını kolaylaştırmak da amacımızdır.

Elbette bu noktada da zorluklar var biliyorsunuz… Özellikle Anastasiadis liderliği birçok noktada zorluklar çıkardı… Diğer taraftan yaşamı durduramayız, Kıbrıslı Türklerin uluslararası ilişkiler alanında daha fazla görünür olmasını sağlamalıyız… Ticaretten, spora ve kültürel faaliyetlere kadar…” dedi.

“LOBİ FAALİYETLERİNİ ARTIRMALIYIZ…”

Peki, bunu nasıl başaracağımızın sorulması üzerine ise Özsaglam sözlerine şöyle devam etti; “Maalesef bugünkü hükümet bu konuda gerekli adımları atmıyor. Kıbrıslı Türklerin yaşam kalitesini artırmak için uluslararası ilişkiler alanında görünür olmalıyız. Uluslararası ilişkileri Kıbrıs sorunuyla sınırlandırmamalıyız. Bakınız ihracat anlamında başarı öyküleri var bu öyküleri artırmalıyız. İzolasyon bir yere kadar bizlere zorluk yaratabilir. Ancak bu duvarı zorladığımızda hem ihracat hem de turizm alanında yıkabileceğimizi gördük. Eğitim alanında da bunu gördük.

Lobi faaliyetlerini artırmalıyız. Bu bağlamada dış temsilciliklerimizi daha verimli-etkin bir şekilde kullanmalıyız. Gereksiz noktalarda açılmış temsilciliklerimiz var, diğer taraftan temsilcilik açılması gereken coğrafyalarda temsilcilik açılmadı.

“ÜLKEMİZDE YAPACAK ÇOK İŞ VAR…”

Pazartesi sabahı ortaya bir sonuç çıkacak… Sonuç ne olursa olsun şu bilinçle hareket etmeliyiz: Bu küçük ülkemizde yine birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bir birimizi kırmadan fikirlerimizi yarıştırmaya devam edeceğiz… Ve gerçek olan şu ki ülkemizde yapacak çok iş var çünkü altyapı sorunları, sağlıkta yaşanan sorunlar yığılmış durumda… Artık seçim için geri sayım başladı… Takdir toplumumuzundur…