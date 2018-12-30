Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uçan taksi devri başlıyor!
Uçan taksi devri başlıyor!
Çin uzaya 6'si gözlem amaçlı 7 uydu fırlattı
Çin uzaya 7 uydu fırlattı
Çinli Bilim İnsanları Bakırı Neredeyse Altına Dönüştürdü
Çinliler bakırı altına dönüştürdü
2018'in en önemli 10 bilim haberi
2018'in en önemli 10 bilim...
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
banner40

Özsoy, birincil görevimiz ülkedeki kültürel mirasın belgelenip korunmasıdır

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Derneği Başkanlığına Ezcan Özsoy Getirildi

30 Aralık 2018 Pazar 15:58
Özsoy, birincil görevimiz ülkedeki kültürel mirasın belgelenip korunmasıdır

Kuzey Kıbrıs Çevre Ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Derneği Başkanlığına Ezcan Özsoy seçildi.

Derneğin olağan genel kurulu dün sabah Lefkoşa Merit Hotel’de yapıldı. Genel Kurulda görev süresi iki yıl olan yeni yönetim üyeleri de belirlendi.

banner41
Eski Dernek Başkanı Kaja Wiese genel kurulda yaptığı konuşmada, Derneğin tüzüğünün değişmesiyle, yabancı uyrukluların da Derneğe üye olabileceğini, yeni bir yapılanmayla Derneğin daha etkin görevler üstlenilebileceğine inandığını kaydetti.

Ezcan Özsoy ise, genel kurul toplantısının başında yaptığı konuşmada, program ve tahmini bütçesini açıkladı. Özsoy, ülkedeki kültürel mirasın belgelenip korunmasının birincil görevleri olduğunu kaydetti.

Genel Kurulda faaliyet ve mali raporlar da aklandı. Üyelerin iki yıllık görev için onay verdiği yönetim kurulunda, Ege Uluca Tümer (Asbaşkan), Atila Çakıcı (Genel Sekreter), Tayfun Tüccar (Sayman), Aynur Karaoğlu, Göksu Durmuş Hekimoğlu ve Levent Şenyüz yer alıyor.

Denetim Kurulu’nda ise Taner Erginel (Başkan), Mustafa Ergün Olgun ve Erbil Arkın görev alacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ezcan ÖzsoyKültürel MirasHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer: “2019, Kıbrıs sorununun çözüm yılı olsun”
Gürcafer: “2019, Kıbrıs sorununun çözüm yılı olsun”
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, yeni yıl mesajı yayımladı
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, yeni yıl mesajı yayımladı
Çaluda: ‘’Huzurun ve hukukun egemen olduğu bir yıl dileriz’’
Çaluda: ‘’Huzurun ve hukukun egemen olduğu bir yıl dileriz’’

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim