Özsoy, birincil görevimiz ülkedeki kültürel mirasın belgelenip korunmasıdır

Kuzey Kıbrıs Çevre Ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Derneği Başkanlığına Ezcan Özsoy seçildi.

Derneğin olağan genel kurulu dün sabah Lefkoşa Merit Hotel’de yapıldı. Genel Kurulda görev süresi iki yıl olan yeni yönetim üyeleri de belirlendi.

Eski Dernek Başkanı Kaja Wiese genel kurulda yaptığı konuşmada, Derneğin tüzüğünün değişmesiyle, yabancı uyrukluların da Derneğe üye olabileceğini, yeni bir yapılanmayla Derneğin daha etkin görevler üstlenilebileceğine inandığını kaydetti.

Ezcan Özsoy ise, genel kurul toplantısının başında yaptığı konuşmada, program ve tahmini bütçesini açıkladı. Özsoy, ülkedeki kültürel mirasın belgelenip korunmasının birincil görevleri olduğunu kaydetti.

Genel Kurulda faaliyet ve mali raporlar da aklandı. Üyelerin iki yıllık görev için onay verdiği yönetim kurulunda, Ege Uluca Tümer (Asbaşkan), Atila Çakıcı (Genel Sekreter), Tayfun Tüccar (Sayman), Aynur Karaoğlu, Göksu Durmuş Hekimoğlu ve Levent Şenyüz yer alıyor.

Denetim Kurulu’nda ise Taner Erginel (Başkan), Mustafa Ergün Olgun ve Erbil Arkın görev alacak.