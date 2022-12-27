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Öztaş: Geçitkale Belediye Başkanlığı görevimden başım dik olarak ayrılıyorum

Sekiz yılı aşkın bir süredir Geçitkale Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde kazanamayan Hasan Öztaş, "Geçitkale Belediye Başkanlığı görevimden gururla, huzurla ve başım dik olarak ayrılıyorum.” dedi.

27 Aralık 2022 Salı 20:59
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Öztaş: Geçitkale Belediye Başkanlığı görevimden başım dik olarak ayrılıyorum



Sekiz yılı aşkın bir süredir Geçitkale Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde kazanamayan Hasan Öztaş, sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.

Öztaş, “8 yılı aşkın süredir yürüttüğüm Geçitkale Belediye Başkanlığı görevimden gururla, huzurla ve başım dik olarak ayrılıyorum” dedi.

“25 Aralık’ta yapılan seçimler demokrasinin temel taşıdır” ifadelerini kullanan Öztaş, şöyle devam etti:

“Seçimden çıkan sonucu olgunlukla karşılayıp saygı duymak bizlerin görevidir. Bu süreçte yanımda olan tüm arkadaşlarıma, yoldaşlarıma ve çalışanlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Yeni seçilen Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine ayrıca bölge muhtarlarına ve azalarına görevlerinde başarılar diliyorum.”

“HOŞÇA KALIN!”

Öztaş, “2014 yılından başlayarak bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerin ve verdiğimiz hizmetlerin, bugünden sonra da bölgemizde ve beldemizde devamının gelmesini temenni ediyorum ve bunun takipçisi olacağım” açıklamasını yaptı, şunları kaydetti:

“Makamlar gelip geçicidir, ben 8 buçuk yılda ilkeli duruşumla birlikte, yüreğimi ve karakterimi ortaya koyarak, belediyemi kendi ailem sayarak çalıştım, temennim odur ki benden sonrakilerde bu ilkeler ile çalışmaya devam ederek bölgemiz ve beldemizin kazanmasını sağlarlar.

Bölgeme, halkıma hizmet etmek benim için en büyük onur ve gurur oldu. Bu uğurda mücadeleden de halkıma hizmet etmekten de asla vazgeçmeyeceğim ve bu mücadeleye devam edeceğim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın!”

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