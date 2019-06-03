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Öztaş: Geçitkale ve beldesini engelsiz belde yapmakta kararlıyız

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:20
Öztaş: Geçitkale ve beldesini engelsiz belde yapmakta kararlıyız
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Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Geçitkale ve beldesini engelsiz belde yapma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Öztaş, belediye bünyesindeki Engelli Meclisi’nde yer alan engelli vatandaşların oynadığı tiyatro oyununda elde edilen gelirle kadınlara, engellilere ve çocuklara KOBİ atölyeleri yapılacağını belirtti.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş yaptığı yazılı açıklamada, atölyelerin dokuma, ahşap oymacılığı, seramik, çini, mutfak, takı boncuk ve el işlerinden oluşturulacağı belirtildi.

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Öztaş, özel gereksinimli vatandaşların, toplumdan soyutlanmadan, hayatın her alanında yer almaları gerektiği vurgulayarak, göreve geldiği günden itibaren Geçitkale ve beldesini engelsiz belde yapmak yolunda birçok çalışma yaptıklarını dile getirerek tüm projelerini engellilere yönelik yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

KKTC’de ilk defa bir belediye bünyesinde Engelliler Meclisi kurulduğuna işaret eden Öztaş, “Geçitkale ve beldesini engelsiz belde yapma konusunda kararlıyız. Ulaşamayacağımız hiçbir özel gereksinimli vatandaşımız kalmasın, bakıma muhtaç hiçbir çocuk ve yaşlı kalmasın diyerek yolumuza devam ediyoruz. Ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızı kalkınmanın bir parçası yapmalıyız” dedi.

Tiyatro ekibinin mimarlarının Leyla Ulubatlı, Mehmet Ulubatlı, Belediyenin Şube Amiri Leman Baykan, hemşire Sibel Boşnak’a teşekkürlerini de sunan Öztaş, “Sahnede ter dökerek sanat yolunda devleşen kardeşlerimi kutlar ve emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.

(BRT/TAK)

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