Öztaş: "Geçitkale ve köyleri icraat gördü"

Hasan Öztaş ve ekibine Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve CTP Mağusa milletvekili Teberrüken Uluçay da eşlik etti. Ekibi ile birlikte Çamlıca köyünü ziyaret eden Öztaş, halkın yoğun ilgisi ile karşılandı. Dört yılda Çamlıca köyünde bir çok hizmet yaptıklarını anlatan Öztaş özellikle köyde atıl durumda olan eski okul binasını tadil ederek Çamlıca Kültür Evi adı altında hizmete sunduklarını, bunun yanında köye engelli kaldırımları inşa ettiklerini, asfalt, cami tadilatı, şehitliğin onarımı ve park tadilatı gibi daha birçok icraat yapıldığını vurguladı.

"NERGİSLİ KÖYÜ HARABEYDİ"

Belediye Başkanı olduğunda yani dört yıl önce Nergisli köyünün harabe olduğunu ama bugün yapılan yatırımlarla yaşanabilir bir köy yarattıklarını belirten Öztaş, özellikle köyün ortasına yapılan ve geniş bir içerisine kurulan çok amaçlı parkın köylünün ve muhtarlığın talepleri doğrultusunda spor aletleri ile donatıldığını ve voleybol sahası da yaparak yediden yetmişe herkesin zaman geçirebileceği bir yer yarattıklarını belirtti. Öztaş ayrıca hayvancıların talepleri doğrultusunda, büyük bir depo koyarak bölgedeki hayvancıların su ihtiyaçlarının giderildiğini ve bölge hayvancısının çok mutlu olduğunu belirtti. Özellikle gezici vezneden çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar Hasan Öztaş’tın hizmetlerinden memnun olduklarını ve desteklerinin süreceklerini belirtti.