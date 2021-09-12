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Öztaş: Mahşeri kalabalıkla karşılaştık

Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş, okulların açılmasına sayılı günler kala Sağlık Üst Kurulu’nun öğrencilere ilişkin test kararının ‘paniğe’ neden olduğunu ifade etti, “İki öğrencimiz test kuyruğunda sıcaktan baygınlık geçirdi" dedi.

12 Eylül 2021 Pazar 17:17
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Öztaş: Mahşeri kalabalıkla karşılaştık

Okulların açılmasına sayılı günler kala Sağlık Üst Kurulu’nun öğrencilere ilişkin test kararının ‘paniğe’ neden olduğunu ifade eden Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş, Sağlık Merkezi hemşireleri ve gönüllülerle antijen testi yapmak için organize olduklarını ancak ‘mahşeri’ bir kalabalıkla karşılaştıklarını belirtti.

“İki öğrencimiz test kuyruğunda sıcaktan baygınlık geçirdi. Elimizde ne kadar test kiti varsa bitti. Ancak 230 öğrencimize öğleye kadar test yapabildik” diyen Belediye Başkanı sitemde bulunmaktan da bıktığını ifade etti, fedakarca çalışanlara teşekkür etti.

Öztaş’ın paylaşımı şöyle:“Aşılama ve ücretsiz PCR/Hızlı testlere erişimin toplum sağlığı açısından elzem uygulamalar olduğunu vurgularken, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin sağlığının ve güvenliğinin bir çok sıkıntıya ve eksikliğe rağmen 2021-2022 Ders Yılı bu hafta itibarıyla başlıyor.

Okullarımızdaki sıkıntılar ve eksikliklere birde Pandemi tuz biber oldu. Sağlık Üst Kurulu’nun son dakika 12 yaş üzeri öğrencilerden test isteği ile toplumun büyük bir kesimi 2 gündür büyük panik yaşamakta olup çocuğuma nerde test yapabilirim telaşında… Belediyemizin fedakar emekçileri, Sağlık Merkezimizin iyilik sever hemşireleri ve gönüllü kardeşlerimizle birlikte bugün antijen testi yapmak için organize olduk. Mahşeri kalabalıkla karşılaştık. İki öğrencimiz test kuyruğunda sıcaktan baygınlık geçirdi. Elimizde ne kadar test kiti varsa bitti. Ancak 230 öğrencimize öğleye kadar test yapabildik. Bu kez kimseye sitemde bulunmayacağım. Bundan bıktım artık.

Sadece eli öpülesi fedakar çalışanlarıma, gönüllülerimize ve hemşirelerimize canı gönülden teşekkür ederim.

Bu ülkede kalabildiğiniz kadar sağlıcakla kalmanız dileğimle.”

Anahtar Kelimeler:
Geçitkale BelediyesiHasan Öztaş
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