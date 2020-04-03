Öztaş:"Malesef kimseden destek görmedik. Kimse bizi arayıp sormadı"

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, son 1 aydır yoğun bir şekilde çalıştıklarını, personelin insan üstü güç harcadığını belirterek, "Malesef kimseden destek görmedik. Kimse bizi arayıp sormadı" şeklinde isyan etti.

Genç TV'de 'Gündem Özel' programına telefonla bağlanan Öztaş, "Devletten hiçbir destek görmeden yönettiğimiz bu süreçte, UBP Mağusa İlçe Başkanı, hijyen kurallarını yok sayarak köye geldi ve gıda bağışında bulunmaya çalıştı, bölgedeki disiplini bozdu. Niyetinin ne olduğunun yorumunu sizlere bırakmak istiyorum" dedi.

Tüm süreci, bir avuç personelle yapmaya çalıştıklarını belirten Öztaş, "Hiçbir destek almamamıza rağmen, tüm personelin maaşını tam olarak ödedik. En azından yaptığımız işlere çokmak sokmaya çalışmasınlar" şeklinde konuştu.

Öztaş, "Bizim devlete ihtiyacımız yok, bizi bıraksınlar, kendi başımızın çaresine bakarız" dedi.

Kıbrıs Postası - ERTUĞRUL SENOVA