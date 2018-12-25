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Öztürk: 133 CAS Çalışanı Devlette İşe Alınmalı

Öztürk’ün “CAS Çalışanlarının Mağduriyetleri” konusunda yaptığı konuşmada, bazı çalışanların açlık grevinde olduğunu söyledi.

25 Aralık 2018 Salı 16:56
Öztürk: 133 CAS Çalışanı Devlette İşe Alınmalı

Çalışanların korunması gerektiğini, kamu personeli olmasa da bu kişilerin KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen Öztürk, “Bu ülkede yalnızca kamu çalışanları yaşamıyor. Özel sektörde yaşananlar da korunmalıdır” dedi.

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Öztürk, 133 CAS çalışanın devlette işe alınması gerektiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 25.12.2018 17:07
Anahtar Kelimeler:
CAS ÇalışanıÖztürk
Yorumlar
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yurttaş 2018-12-25 17:20:42

vay yahuuuu niye devlete özel şirketler var onlara alınsın hemenden devlete ohhh bizlerde özeldeyiz....

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cansu 2018-12-25 18:51:51 @yurttaş

çalışamazlar ama neden özele gitsinler ki orda yatış yaparak hem maaş hem da mesai alamazlar çünkü

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uçan kale 2018-12-25 17:24:24

özele arkadaşlar özelde işleyene iş çok ohhh hemenden devlete yok öğle yağma

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cansu 2018-12-25 18:52:32 @uçan kale

çalışamazlar ama neden özele gitsinler ki orda yatış yaparak hem maaş hem da mesai alamazlar çünkü

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Hade tau 2018-12-25 18:33:17

Herkes açlık grevine ubp da oy için papaza namaz bile gıldırır

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cansu 2018-12-25 18:50:29 @Hade tau

yaparlar anam onlar en iyi gök yalayıcılarıdır.şimdi derler biz olsaydın onları devlete alırdık alırlardı sonunda oy var çünkü

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Atalay 2018-12-25 21:41:28

Sen maaşını ver be bayan,yada siz parti olarak maaşlarınızdan veriniz...Bu halk ne diye bunları ödesin,? Neticede bunlar devlete ne diye alınsın,devlet tek çıkar yolmu sanki? Devletteki şişkin,iş yapmayıp maaş çeken insan sayısı yetmedimi? Konuştuğunu bil be bayan,populizmin ne zamanıdır nede sırası!

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Ali 2018-12-25 21:44:38

Vay guzzum vay..İyi ki bişey söyledin be sen da...Konuşasın tuttu seni galiba...

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vatandas 2018-12-25 21:50:50

Secim yatirimi konusmasi bunlar gec anam gec bunlari.kimi nere alacan sen...hikaye okuma.ikdidara geldoginiz gun makam kapilarini kapatir.cep numaralarinizi degisirsiniz.siz.

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