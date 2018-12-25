Öztürk: 133 CAS Çalışanı Devlette İşe Alınmalı

Çalışanların korunması gerektiğini, kamu personeli olmasa da bu kişilerin KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen Öztürk, “Bu ülkede yalnızca kamu çalışanları yaşamıyor. Özel sektörde yaşananlar da korunmalıdır” dedi.
Öztürk, 133 CAS çalışanın devlette işe alınması gerektiğini belirtti.
Son Güncelleme: 25.12.2018 17:07
vay yahuuuu niye devlete özel şirketler var onlara alınsın hemenden devlete ohhh bizlerde özeldeyiz....
çalışamazlar ama neden özele gitsinler ki orda yatış yaparak hem maaş hem da mesai alamazlar çünküBeğen (1) Beğenmedim! (0)
özele arkadaşlar özelde işleyene iş çok ohhh hemenden devlete yok öğle yağma
çalışamazlar ama neden özele gitsinler ki orda yatış yaparak hem maaş hem da mesai alamazlar çünküBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Herkes açlık grevine ubp da oy için papaza namaz bile gıldırır
yaparlar anam onlar en iyi gök yalayıcılarıdır.şimdi derler biz olsaydın onları devlete alırdık alırlardı sonunda oy var çünküBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Sen maaşını ver be bayan,yada siz parti olarak maaşlarınızdan veriniz...Bu halk ne diye bunları ödesin,? Neticede bunlar devlete ne diye alınsın,devlet tek çıkar yolmu sanki? Devletteki şişkin,iş yapmayıp maaş çeken insan sayısı yetmedimi? Konuştuğunu bil be bayan,populizmin ne zamanıdır nede sırası!
Vay guzzum vay..İyi ki bişey söyledin be sen da...Konuşasın tuttu seni galiba...
Secim yatirimi konusmasi bunlar gec anam gec bunlari.kimi nere alacan sen...hikaye okuma.ikdidara geldoginiz gun makam kapilarini kapatir.cep numaralarinizi degisirsiniz.siz.