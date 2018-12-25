Öztürk: 133 CAS Çalışanı Devlette İşe Alınmalı

Çalışanların korunması gerektiğini, kamu personeli olmasa da bu kişilerin KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen Öztürk, “Bu ülkede yalnızca kamu çalışanları yaşamıyor. Özel sektörde yaşananlar da korunmalıdır” dedi.

Öztürk, 133 CAS çalışanın devlette işe alınması gerektiğini belirtti.