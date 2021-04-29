ÖZTÜRK: “BU ALTI MADDE BASINA NASIL YANSIDIYSA, ÖYLEDİR”

GÜNDEM KIBRIS

Cenevre’de devam eden Kıbrıs görüşmelerini değerlendiren Öztürk, “Bugün yine 5+1 görüşme var. Yapılması planlanan ikili görüşmeler yapılmayacak. Bizim tarafların, net duruşu sonrasında, muhtemelen Genel Sekreter, bugün yapılması düşünülen ikili görüşmeler yapılmayacak. 5+1 şeklinde olacak. Dün akşam görüşmeler tamamlanırken Genel Sekreter, ‘Gidin yatın, sabah ona göre gelin’ şeklinde bir söylemi oldu. Bugünkü 5+1 görüşmelerinden sonra, konferans tamamlanır diye düşünüyorum. Bizim sunduğumuz bu altı madde, basına nasıl yansıdıysa Genel Sekreter’e verildi” dedi.