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ÖZTÜRK: “BU ALTI MADDE BASINA NASIL YANSIDIYSA, ÖYLEDİR”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Enver Öztürk, ADA TV’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

29 Nisan 2021 Perşembe 10:14
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ÖZTÜRK: “BU ALTI MADDE BASINA NASIL YANSIDIYSA, ÖYLEDİR”

GÜNDEM KIBRIS

Cenevre’de devam eden Kıbrıs görüşmelerini değerlendiren Öztürk, “Bugün yine 5+1 görüşme var. Yapılması planlanan ikili görüşmeler yapılmayacak. Bizim tarafların, net duruşu sonrasında, muhtemelen Genel Sekreter, bugün yapılması düşünülen ikili görüşmeler yapılmayacak. 5+1 şeklinde olacak. Dün akşam görüşmeler tamamlanırken Genel Sekreter, ‘Gidin yatın, sabah ona göre gelin’ şeklinde bir söylemi oldu. Bugünkü 5+1 görüşmelerinden sonra, konferans tamamlanır diye düşünüyorum. Bizim sunduğumuz bu altı madde, basına nasıl yansıdıysa Genel Sekreter’e verildi” dedi.

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Enver Öztürk
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