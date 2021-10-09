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Öztürk divandan çekildi!

09 Ekim 2021 Cumartesi 10:35
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Öztürk divandan çekildi!
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UBP Girne ilçesinde kriz...

Bugün yapılacak olan İlçe kongresi başlamadı.

İlçe Kadın Kolları Baskanlığı Seçiminde Tüzük Tartısması Yaşanıyor...

UBP Girne ilçesinin divan başkanlığını UBP İskele Milletvekili avukat Yasemin Öztürk yapacaktı fakat Öztürk divan başkanlığından çekildi.

ÖZTÜRK NEDEN DİVAN BAŞKANLIĞINDAN ÇEKİLDİ?

Yasemin Öztürk, Kadın kollarındaki itirazların Merkezde değerlendirilmesini istedi, Merkez hem müracaatı almış hem pusulaları bastı bunun sorumluluğunu da divan Başkanına verdi.

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