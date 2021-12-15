Öztürk: "Hayatı ucuzlatmak adına birtakım adımların atılması gerekiyor"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı, Milletvekili Yasemin Öztürk, Ada TV’ye konuştu.

"ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATILMALI"

Büyük devletlerin de ekonomik sorunlar yaşadığını ifade eden Öztürk, KKTC'de de ekonomik sorunlar yaşanmasının normal olduğunu söyledi. Öztürk, "Ekonomik krizi en aza indirgenmesi için ciddi adımlar atılması gerekir. Eğer atılmazsa piramitin en altından en üstüne kadar herkes zarar görecek" dedi. Ciddiyetle krizin üstüne gidilmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Bunun için çok ciddi irade gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Lüksle ihtiyacın ayrılması gerektiğini söyleyen Öztürk, Türkiye ile gümrük anlaşmaları imzalanması gerektiğini belirtti ve “Bu kararları yürütme alacak” dedi. Herkesin ekonomiden şikayet ettiğini, alım gücünün düştüğünü ifade eden Öztürk, “Biz değil, dünya bu sıkıntıları yaşıyor. Biz daha çok yaşıyoruz; çünkü biz de üretim yok” şeklinde konuştu. İnsan artık devlet işi istemediğini, özel sektörde de çalışmaya razı olduğunu belirten Öztürk, “Karı-koca, devlette değil, özelde çalışıyor. Büyük mağduriyet yaşıyorlar” dedi.

"HAYATI UCUZLATMAK ADINA BİRTAKIM ADIMLAR ATILMALI"

Asgari ücretin temel gıda maddelerini bile karşılamadığını belirten Öztürk, “Bugün insanlara 10 bin, 20 bin TL de verseniz karşılamaz. Fazla para vermek belki de çözüm değil. Hayatı ucuzlatmak adına birtakım adımların atılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"EĞER YAPAMAZSAM MECLİSTE BİR DAHA YER ALMAM"

Seçilmesi halinde yapmak istediği birçok şeyin olduğunu ifade eden Öztürk, “Eğer yapamazsam mecliste bir daha yer almam” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI