Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hastanede hırsızlık!
Hastanede hırsızlık!
Bakanlıkta skandal!
Bakanlıkta skandal!
Markette kızların kalça fotoğrafını çekti
Markette kızların kalça fotoğrafını çekti
Eşini defalarca yumrukladı!
Eşini defalarca yumrukladı!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
banner107
Flaş Haber
Simide zam geldi
Kapat

Öztürk: "Hayatı ucuzlatmak adına birtakım adımların atılması gerekiyor"

UBP milletvekili ve adayı Yasemin Öztürk hayatı ucuzlatma adına birtakım adımlar atılması gerektiğini belirterek, “Asgari ücret temel gıda maddelerini bile karşılamıyor” dedi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 18:13
98 Okunma
Öztürk: "Hayatı ucuzlatmak adına birtakım adımların atılması gerekiyor"
banner108

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı, Milletvekili Yasemin Öztürk, Ada TV’ye konuştu.

"ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATILMALI"

Büyük devletlerin de ekonomik sorunlar yaşadığını ifade eden Öztürk, KKTC'de de ekonomik sorunlar yaşanmasının normal olduğunu söyledi. Öztürk, "Ekonomik krizi en aza indirgenmesi için ciddi adımlar atılması gerekir. Eğer atılmazsa piramitin en altından en üstüne kadar herkes zarar görecek" dedi. Ciddiyetle krizin üstüne gidilmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Bunun için çok ciddi irade gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Lüksle ihtiyacın ayrılması gerektiğini söyleyen Öztürk, Türkiye ile gümrük anlaşmaları imzalanması gerektiğini belirtti ve “Bu kararları yürütme alacak” dedi. Herkesin ekonomiden şikayet ettiğini, alım gücünün düştüğünü ifade eden Öztürk, “Biz değil, dünya bu sıkıntıları yaşıyor. Biz daha çok yaşıyoruz; çünkü biz de üretim yok” şeklinde konuştu. İnsan artık devlet işi istemediğini, özel sektörde de çalışmaya razı olduğunu belirten Öztürk, “Karı-koca, devlette değil, özelde çalışıyor. Büyük mağduriyet yaşıyorlar” dedi.

"HAYATI UCUZLATMAK ADINA BİRTAKIM  ADIMLAR ATILMALI"

Asgari ücretin temel gıda maddelerini bile karşılamadığını belirten Öztürk, “Bugün insanlara 10 bin, 20 bin TL de verseniz karşılamaz. Fazla para vermek belki de çözüm değil. Hayatı ucuzlatmak adına birtakım adımların atılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

"EĞER YAPAMAZSAM MECLİSTE BİR DAHA YER ALMAM"

Seçilmesi halinde yapmak istediği birçok şeyin olduğunu ifade eden Öztürk, “Eğer yapamazsam mecliste bir daha yer almam” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mert Taşkın: “Temiz bir isimle gireceğim siyasetten, temiz bir isimle çıkacağım”
Mert Taşkın: “Temiz bir isimle gireceğim siyasetten, temiz bir isimle çıkacağım”
Güney'de 650 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti
Güney'de 650 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti
Hasan Tosunoğlu: “Ülke sorunlarına çözüm üretmek siyasetin görevidir”
Hasan Tosunoğlu: “Ülke sorunlarına çözüm üretmek siyasetin görevidir”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim