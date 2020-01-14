Öztürk: Kendimizi geliştimiyoruz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında güncel konuşmalar yapılıyor.

İlk konuşmayı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk “Eğitimin Önemi” üzerine yaptı.

“Eğer bir ülke ekonomisini ilerletmek, refahını artırmak istiyorsa eğitime önem vermeli” diyen Öztürk, eğitimin sadece okulda verilmediğini kaydetti.

Öztürk, “Eğitim her alandadır. Biz eğitimi üniversite ile sınırlıyoruz. Kendimizi geliştirmiyoruz, bunun için çaba sarf etmiyoruz” dedi.

Gelişmekte olan ülkelerin eğitime önem verdiğini belirten Öztürk, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin okula başlama yaşını aşağıya çektiğine dikkat çekti.

Tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini de dile getiren Öztürk, ezbere dayalı eğitimden uzaklaşılması, deneme-yanılmaya, deneyimlere dayalı öğrenmeye önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Yasemin Öztürk, trafik, çevre gibi alanlarda eğitimlerin sürekli olması gerektiğini vurguladı.