Öztürk: “Koltuklar gelip geçici önemli olan iyi işler bırakmak”

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztürk, “Bazı şeyleri yapmak istememe rağmen yapamadım. Ağırlığımı çok faza hissettiremedim ve performansımı çok gösteremedim. İnşallah bu dönem bunu başaracağıma inanıyorum. İstiyorum ki iyi işler yapayım. Koltukların gelip geçici olduğunu biliyorum. Güzel işler bırakmak istiyorum. 4 komitede çalıştım bu nedenle de çok fazla halkımıza dokunamadım ve onlarla bir araya gelemedim. Milletvekilinin görevi mecliste yasa yapmaktır. Ben işimi en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum ama bundan sonraki süreçte daha az komitede yer alıp, daha fazla insan içinde olmak istiyorum. Maalesef Kıbrıs’ın siyaseti bu şekilde işliyor. Ama bundan sonra daha fazla insanlarla bir araya geleceğim” dedi.