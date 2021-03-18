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ÖZTÜRK: “KÜLTÜR DAYANIŞMASI ALTINDA BİRÇOK ETKİNLİKLER YAPILACAK”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, KTV’de katıldığı “Güne Dair” programında Sibel Kolçak’ın sorularını yanıtladı.

18 Mart 2021 Perşembe 14:03
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ÖZTÜRK: “KÜLTÜR DAYANIŞMASI ALTINDA BİRÇOK ETKİNLİKLER YAPILACAK”

GÜNDEM KIBRIS

Türkiye ile imzalanan Ekonomik Protokole karşı yapılan eleştirileri yorumlayan Öztürk, “Türkiye ile imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü’ne birçok eleştiriler geldi. Ama bu eleştirileri ben doğru bulmuyorum. Bu protokolde imzalanan ve eleştirilen iki madde var aslında. Düşünün bir devlet var ki, size karşılıksız bir şeyler yapıyor. Hiçbir şey beklemiyor karşılığında. Kültür dayanışması ve işbirliği altında birçok, etkinlikler yapılacak. Bununla ilgili bir anlaşma yapılıyor ve siz halen diyorsunuz ki ‘Yunus Emre Enstitüsü neden var?’ diye. Şimdi Yunus Emre Enstitüsü birçok ülkede var. Bugün Londra’nın merkezinde bile var. Bugüne kadar yanlış ne var? Bunları öne sürün. Hiçbir mantıklı sebep yoktur. Güzel bir şeyler yapılıyor, eleştiriler ne içindir? Yunus Emre, inanç üzerinden giden bir dernektir” dedi.

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