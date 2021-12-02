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Öztürk: “Nüfusa oranla kamu çalışanı fazlamız var ama ciddi anlamda çalışan yok”

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

02 Aralık 2021 Perşembe 09:48
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Öztürk: “Nüfusa oranla kamu çalışanı fazlamız var ama ciddi anlamda çalışan yok”
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ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“NÜFUSA ORANLA KAMU ÇALIŞANI FAZLAMIZ VAR AMA CİDDİ ANLAMDA ÇALIŞAN YOK”

Kamu dairelerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Öztürk, “Kamu sektöründe çalışmak bir lütuf değil. Belli bir maaş alıyorsunuz ve göreviniz halka hizmet etmek. Bugün baktığınızda Lefke’den Karpaz’dan, birçok uzak yerden insanlar işlerini halletmek için devlet dairelerine geliyor ama maalesef işlerini halledemiyor. Kamu görevleri suiistimal ediliyor. Siz halk için varsınız ve bu hizmeti vermek zorundasınız. Kamu sektörü halk için var. İş yapmayanları durdurmamız gerekiyor ve onların yerine iş yapacak kişilerin istihdam edilmesi gerekiyor. Bu konuda da oy kaygısı olmaması gerekiyor. Kamu sektörü halk için var. Nüfusa oranla kamu çalışanı fazlamız var ama ciddi anlamda çalışan yok. Kamuya ciddi bir iş disiplini getirmemiz gerekiyor ve kamu reformunu ciddi bir şekilde ele almamız gerekiyor” dedi.

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