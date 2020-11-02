ÖZTÜRK: “ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ÇOK ZORLU OLACAK”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu ve önümüzdeki günlerin çok zorlu geçeceğini söyledi.

Öztürk, “Güney Kıbrıs’ta vakalar artıyor, bu bize de olumsuz yansıyacak. Yeni kurulacak olan kabineyi çok zorlu günler bekliyor. Çok iyi düşünüp, kararlar vermelidir” dedi.

Dövizin her geçen gün arttığını ancak alım gücünün aynı kaldığını söyleyen Öztürk, piyasada fırsatçıların olduğunu ve yeni gelecek olan kabinenin, denetime çok önem vermesi gerektiğini vurguladı.