Öztürk Serengil’den şarkılar!

Anex Tour kimin?

Birilerinin!

Belli ki “büyük” ve “önemli” birileri.

Peki Dünya’nın en büyük ikinci tur operatörü mü?

Cefer bey öyle dedi!

Ama değil!

Cafer abim salladı!

Neden salladı?

Çünkü meseleyi “düzeltmeye” çalıştı!

-*-*-

Efendim, yatırıma karşı mısınız!

Hayır!

Değiliz!

Hatta, çok iyi bildiğim bir arkadaş var, senelerdir teleferik yapmak için uğraşıyor; keşke gelebilse, keşke yapabilse diye de gerçekten üzülüyorum!

O da Türkiyeli bir iş insanı!

-*-*-

Yine, çok büyük bir şirket var, Genel Müdürü ya da genel müdürlerinden biri Kıbrıslı, arkadaşımız, o şirket de yıllardır gelip bir şeyler yapmak istiyor ama belli ki, ya bir müteahhit ya da Müteahhitler Birliği’nden tanıdıkları yok diye gelemiyorlar!

Çünkü belli ki, Müteahhitler Birliği’nden birini tanısa, karantina bile tanımadan gelecek!

-*-*-

Geçen Cuma akşamı gelen “yatırımcı” dokuz kişi içerisinde, çok başarılı üç Rus kadın girişimci de varmış!

Doğru mu?

Cinsel ayrımcılık veya yaş ayrımcılığı yaptığımdan değil ama gerçekten 23 – 30 yaş arası olduğu belirtilen bu üç Rus kadın, marina uzmanı mı?

Jeolog mu?

Maden mühendisi mi?

İnşaat mühendisi mi?

İşletmeci mi?

Meslekleri neydi?

Mimar mı?

-*-*-

Bu müstesna ve de istisna şahıslar, karantinaya girmediler mi?

Girmeleri gerekmez miydi?

Neden girmediler?

Kumar oynadılar mı?

Ne görüşmesi yaptılar?

-*-*-

Lapta Belediye Başkanı ilk ifadesinde dedi ki “haberi bile yok”…

Bu dokuz kişi kimle, kimlerle, nerede, ne görüştü?

İhale ile ilgili ne anlaştı?

Öteki ihaleci şirket de gelecek mi?

Dokuz kişi onlar da gelirse; nerede konaklayacaklar?

Karantinaya alınacaklar mı?

Kumar oynayacaklar mı?

-*-*-

Meselenin içinde para var!

Kadın var!

Kumar var!

Gizlenen, saklanan işler yani gizemli bir de hava var!

Rüşvet söylentisi var!

Peki bu konuyla ilgili roman yazmak isteyen yazar var mı?

-*-*-

Güney Kıbrıs’ta gerçekten ciddi parası olan, varlıklı bir arkadaşım da var!

Bir akşamlığına gelip bir kaç saat kumar oynayıp dönebilir mi?

Marina değil; başka bir projemiz var… Projeye, “KKTC’yi baştan yarat” adını verdik!

Gelmesin mi?

O Rum mu?

Ama Anex Tour bir yıl içerisinde Güney Kıbrıs’a 500 bin Rus turist gönderiyor!

Bize ise sıfır turist!

Kendisi geliyor yetmez mi?

-*-*-

Aldım elime sazı!

Bahçelerde maydanoz, gel bize bazı bazı!

Dolmalık pazı!

En hızlı koşan köpek tazı!

Zenginseniz, çekeriz her nazı!

Al sevgilini gel, burada geçir yazı!

-*-*-

Neyin savunmasını yapıyorsunuz kardeşim?

Bu insanlar karantinaya alınmamıştır!

Kimseyle de liman, marina işi görüşmemiştir!

Sadece sevişip, kumar oynamışlar ve dönmüşlerdir!

Herkes de bunu gayet net bilmektedir!

-*-*-

Oysa size söz veriyorum; Rum arkadaşa izin verirseniz, değil Lapta’ya, Lefkoşa’ya liman yapacağız!

Gelsin bizim arkadaş; görüşme yapalım, hesapları çıkaralım, yanında Rus uzman kadın getirir mi getirmez mi bilemem ama kesin Müteahhitler Birliği Başkanı’nı ararız!

Görüşünü sorarız, yardımını ararız!

Rum kardeşim, çok zengin bir adam; üstelik tekrar ediyorum Lapta’ya değil, Lefkoşa’ya marina planı var!

-*-*-

Sahi, bu uçak meselesindeki dokuz kişi, sadece sevişmek ve kumar oynamak için gelmişlerse ve bu durum polis raporu ile de belgelenirse; kimseyle iş miş görüşmemişlerse, kadınların işle mişle alakası yoksa, mesela çok merak ediyorum, Müteahhitler Birliği Başkanı, “ölene kadar başkanlık” görevinden ayrılır mı?

-*-*-

Ne isterseniz söyleyin; aklanamazsınız!

Hükümet çuvallamıştır!

-*-*-

Pilelilerle papaz olduk; “önce sağlık” dedik.

Güneyde çalışmaya giden zavallı işçilere bile, “… yahu, önce sağlık” diye vaaz verdik.

“Gidin ve gelmeyin” denilmesini bile, “sağlık çok önemli, tedbir alan, katı bir hükümetimiz var, bravo” diyerekten yumuşaktan geçiştirdik.

-*-*-

E bu nedir?

Ali Pilli bakanımız diyor ki, “korkmayın da sağlık açısından hiç bir şey olmadı!”…

Vallahi benim korkum, sağlık açısından değil ki Sayın Pilli; gurursuzluğun, şahsiyetsizliğin, onursuzluğun zirve yapması açısındandır!

-*-*-

1920 – 1930’lu yıllarda, iddialara göre, Fenerbahçe’nin defans oyuncusu Cafer, geri pas verecek diye, kendi kalesine gol atar…

Fenerbahçe taraftarları da, ünlü sloganı geliştirir, “sı.tı Cafer bez getir!”…

Şu anda durum bu!

-*-*-

Bir de Öztürk Serengil’in şarkısı vardır…

Az değişip bir dörtlük yazayım:

“Zenginler sevgilileriyle karantinayı aştı.

Meclis dün iyice karıştı.

Ünal bakanım bunlar nedir?

Aman da Cafer koş bez getir!”

-*-*-

Bundan sonra karantina mı?

Bence ölsek sanırım daha iyi!

-*-*-

Ahaliyi isyana teşvik edermişim gibi olmasın ama insanlar, dürüst ve doğru oldukları için, karantina uygulamasına hiç ses çıkarmadılar!

Bu dokuz kişi, dürüst ve doğru insanlar da değil!

Herkesi riske atabildiler!

-*-*-

Ve bundan da kötüsü; virüs taşımadıkları garantisini veriyor Dr. Ali Pilli!

Siyasetçi olarak anlarım bu yaptığını; salladı!

Ama bir doktor, hiç görmediği, tanımadığı, bir sağlık görevlisinin her hangi bir test uygulamadığı bir insanda virus olup olmadığına nasıl karar verebilir ki?