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Öztürk: “Siyasette artık yenilik olması gerekiyor”

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

02 Aralık 2021 Perşembe 09:30
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Öztürk: “Siyasette artık yenilik olması gerekiyor”
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ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donanımlı kadınların ve gençlerin daha fazla aktif siyasette rol alması ve karar verici olması gerektiğini kaydeden Öztürk, “Siyasette baktığımızda hep aynı insanlar var, insanlarımız bundan şikâyette ediyor ama siyasette yenilik olması gerekiyor. Bu dönem çok fazla genç ve kadın var. Bu durum çok sevindirici. Siyasette artık yenilik olması gerekiyor” dedi.

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