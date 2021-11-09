Karma oy tartışmalarıyla ilgili konuşan UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, “Siyasette krallıklar oluşturuldu. O krallıkların yıkılması gerek” dedi.

Ada TV’de Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtlayan İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, siyasetin artık kabul değiştirmesi gerektiğini belirterek, “Bir kişi 40 yıldır bakanlık yapıyorum diye övünebiliyor. Bu bir görevdir, meslek değil. Hatta bulunduğu makamı bir imparatorluk gibi, krallık gibi devretme vaadinden bulunanlar bile var. Siyasette oluşturulan bu krallıkların yıkılması gerek” diye konuştu.

MÜHÜR KIRAN ŞEBEKELER OLUŞTURULUYOR

Geçen seçimde karma oy yüzünden yüzde 12 oyun yandığını hatırlatan Yasemin Öztürk, sözlerin şöyle sürdürdü: “Bir elit kesim var ki ciddiyetle bu tercihleri yapabiliyor. Ama bir başka kesim var ki, mühürleri kırıp birilerini öne çıkarma adına organize oluyorlar. Adeta şebeke gibi çalışıyorlar. Şu anda karma oyun tamamen kaldırılacağını düşünmüyorum. Yapılacak olan sadece belli bir düzenlemedir. Basitleştirmektir.”