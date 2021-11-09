Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde kokain bulundu!
Evinde kokain bulundu!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
7 Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak!
7 Zanlı 4 gün daha...
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
banner107

Öztürk: “Siyasette krallıklar oluşturuldu. O krallıkların yıkılması gerek”

Karma oy tartışmalarıyla ilgili konuşan UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, “Siyasette krallıklar oluşturuldu. O krallıkların yıkılması gerek” dedi. 

09 Kasım 2021 Salı 18:24
60 Okunma
Öztürk: “Siyasette krallıklar oluşturuldu. O krallıkların yıkılması gerek”
banner108

Karma oy tartışmalarıyla ilgili konuşan UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, “Siyasette krallıklar oluşturuldu. O krallıkların yıkılması gerek” dedi. 
Ada TV’de Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtlayan İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, siyasetin artık kabul  değiştirmesi gerektiğini belirterek, “Bir kişi 40 yıldır bakanlık yapıyorum diye övünebiliyor. Bu bir görevdir, meslek değil. Hatta bulunduğu makamı bir imparatorluk gibi, krallık gibi devretme vaadinden bulunanlar bile var. Siyasette oluşturulan bu krallıkların yıkılması gerek” diye konuştu.
MÜHÜR KIRAN ŞEBEKELER OLUŞTURULUYOR
Geçen seçimde karma oy yüzünden yüzde 12 oyun yandığını hatırlatan Yasemin Öztürk, sözlerin şöyle sürdürdü:  “Bir elit kesim var ki ciddiyetle bu tercihleri yapabiliyor. Ama bir başka kesim  var ki, mühürleri kırıp birilerini öne çıkarma adına organize oluyorlar. Adeta şebeke gibi çalışıyorlar. Şu anda karma oyun tamamen kaldırılacağını düşünmüyorum. Yapılacak olan sadece belli bir düzenlemedir. Basitleştirmektir.”

Son Güncelleme: 09.11.2021 19:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Antik Liman’ın restorasyonu başladı
Girne Antik Liman’ın restorasyonu başladı
136'sı yerel, 160 pozitif vakaya rastlandı
136'sı yerel, 160 pozitif vakaya rastlandı
Meteoroloji Dairesi uyardı: Yarın fırtına bekleniyor!
Meteoroloji Dairesi uyardı: Yarın fırtına bekleniyor!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim