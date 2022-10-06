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Öztürk'ten Vakıflar İdaresi'ne teşekkür ziyareti

Evkaf’ın katkılarıyla eğitim hayatını tamamlayan Ilgım Öztürk artık bir doktor.

06 Ekim 2022 Perşembe 18:32
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Öztürk'ten Vakıflar İdaresi'ne teşekkür ziyareti



Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ziyaret gerçekleştiren Öztürk, tüm katkılarından dolayı Evkaf’a gönülden teşekkür etti.

451. yılını kutlayan Evkaf, önemli Türk ve Müslüman geleneklerinden olan hayır işi ve iyiliği sürdürmeye devam ediyor. Merkezi KKTC başkenti Lefkoşa’da bulunan kurum, 2200’den fazla vakfı idare ediyor ve gelirleri Kıbrıs’ta her tür insana yardım etmek için kullanıyor. Eğitim, sağlık, fakirlere yardım, çevreyi koruma, hayvan refahı, dini yapıların ve tüm inançlardan insanların mezarlıklarının muhafaza edilmesi gibi birçok alanda yardım yapıyor.

Son Güncelleme: 06.10.2022 18:39
Anahtar Kelimeler:
Ilgım ÖztürkDoktorEvkaf
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