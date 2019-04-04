Öztürk: Üçlü tarife kılıfına uyduruldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, 1 Nisan’dan itibaren uygulamaya giren elektrikte üçlü tarife sisteminin kılıfına uydurulduğunu savundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Öztürk, katıldığı bir televizyon programında üçlü tarife ile ilgili olarak, vatandaşın saat 22.00’den itibaren ne yapılabileceğini merak ettiğini belirterek, sistemin otomatikmen uygulandığını ve kılıfına uydurulduğunu yineledi.

Öztürk, Meclis Hukuk Komitesi üyesi olduğunu hatırlatarak, çok ciddi sıkıntılara rağmen önlerine ivediliği olmayan yasa tasarılarının geldiğini söyledi.

Öztürk ayrıca Komitede, misafir katılımcılara 3 kez söz verilirken kendisine sadece 5 dakika söz verildiğini belirterek, buna tepki koydu.

Öztürk, komitelerin “açık oturum” olmadığını belirterek, neden ivedi yasa tasarılarının önlerine gelmediğini sordu.