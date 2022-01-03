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Öztürk, yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Yasemin Öztürk, Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’în sunduğu “Seçim Masası” programına konuk olarak, yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

03 Ocak 2022 Pazartesi 18:22
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Öztürk, yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu
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Bir önceki Vekillik sürecinde, komitelerde, işin mutfağında yetiştiğini ifade eden Öztürk, “Tekrar seçilmem halinde, yeni dönemde çok daha verimli olacağımı düşünüyorum. Yeni şeyler deneyip, yeni fikirler ortaya koyacağım” dedi.

Meclis’teki isimlerin bir kısmının değişmesi gerektiğini çeşitli kezler dillendirdiğini kaydeden Öztürk, “Hep şikayet ediyoruz ama Meclis’e taşıdığımız isimler de hep aynı. Siz şikayet ediyorsunuz ama sonra o isimleri Meclis’e taşıyorsunuz. Bunu samimi bulmuyorum” şeklinde konuştu.

Boykot çağrısı yapan kesimlerin varlığından söz eden Öztürk, “Eleştirmek istiyorsanız, oy kullanmanız lazım. Oy kullanmanız gerek ki eleştiri hakkınız olsun” dedi.

Her Milletvekilinin, yasamanın bir üyesi olduğunu ifade eden Öztürk, “Yasama organında evet, denetleme göreviniz vardır, çıkıp eleştirirsiniz. Ben zaman zaman kendi hükümetimi bile eleştirdim. Birçok yasa çalışmasında bulundum ama karar üreten, yürütmedir” şeklinde konuştu.  

Ziyaret gerçekleştirdiği bölgelerde, insanların “neden bunu yapmadınız” diye sorduğunu belirten Öztürk, “Keşke bunun yetkisi bende olsa. Karar alan ilgili bakandır ve benim bir vekil olarak bakana emir verme yetkim yoktur” dedi.

Yeniden Meclis’e girmesi halinde atacağı adımların sorulması üzerine Öztürk, özellikle kadın ve çocuklara yönelik ciddi bir hassasiyeti bulunduğunu söyledi:

“Görüyorum ki pek çok kadın üretmek istiyor. Ekonomik olarak kadınlarımızı güçlendirmemiz gerek ki daha fazla konuşabilsin. Daha fazla kendisini savunabilsin.”

Cinsel saldırıya bulunan bireylerin bulunduğunu anımsatan Öztürk, bu suçu işleyenlerin, eğer sonradan vatandaşlık almışsa, vatandaşlıktan çıkarılabilmesi gerektiğini ifade etti.

Öztürk, bu sayede, sonradan vatandaş olan kişilerin adım atarken iki kez düşünebileceğini, “bu toplumun kurallarına uymam gerek” düşüncesinin hakim olabileceğini kaydetti.

Vatandaşlık yasasına da dokunulması gerektiğini belirten Öztürk, “Çocuklara yönelik, kadınlara yönelik cinsel saldırı suçunu işleyenlerin bu adada işi olmamalı” dedi.  

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 03.01.2022 19:25
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