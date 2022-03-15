Öztürkler: “Bağımlılık beyin hastalığıdır”

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, madde ve dijital bağımlılığa dikkat çekerek, ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Öztürkler, Bağımlılık bireyi ruhsal, psikolojik ve manevi anlamda yıpratır. Dünya madde raporuna baktığımızda dünya nüfusunun yüzde 6’sının bu sıkıntı ile karşı karşıya kalındığını rapora yansımıştır.

Genç nüfusunun 30 milyonun üzerindeki kesimde zararlı madde alışkanlıklarıyla karşı karşıya.

Öztürkler konuşmasına şu şekilde devam etti:

Öztürkler, “KKTC İstatistik Kurumu’nun 2020 verilerine baktığımızda yaklaşık 500 bireyin bu problem ile karşı karşıya kalıyor. Madde bağımlılığı konusuna daha fazla değinmemiz gerekiyor. Yükseköğrenim alanında uluslararası eğitim için ülkemize gelen öğrencilerin madde bağımlılığı konusunda ciddi problemleri olduğu yönünde tartışmalar vardır.

Geçen yılın verilerine baktığımızda yükseköğrenim alanında 300’e yakın öğrencinin çeşitli nedenlerden dolayı, polise gelen intikal eden suçlarının olduğu ve bunların içerinde madde bağımlılığı konusunda verilere yansımıştır. Madde bağımlığını sadece Yükseköğrenim için ülkemize gelen öğrenciler için çalışma yapmak yanlış olur.

“BAĞIMLILIK BEYİN HASTALIĞIDIR”

Öztürkler, bağımlılığın beyin hastalığı olduğunu ifade etti. “Bir kereden bir şey olmaz. Yaklaşımından uzak durulmalıdır. Madde bağımlığının önlemenin en önemli yolu hiç başlamamaktır. Hiç başlamamak için de her yaş grubu için eğitim programlarına önem verilmelidir. Aile bilincini yukarılara taşımak yönündeki toplumsal çalışmaları olanak sağlanmalı. Hayır demek yerine o bireye neden hayır demenin bilinçlenmesine yönünde gelişimini sağlamalıyız.

Öztürkler, “Bağımlılığı iki yönde değerlendirmeliyiz: Kimyasal ve eylemsel. Kimyasal bağımlılıkla ilgili bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Dijital bağımlılık konusunda yeterince çalışma noktasında eksikliğimiz var. Bugün sokakta, evde, restoran ve birçok alanda tamamen dijitale bağımlı hale gelmiş bireylerle karşı karşıya geliyoruz. Bu problem evimizin içinde de vardır. Dijital bağımlı olan kişilerin stres, uyku bozukluğu, zaman kaybı, aile içi problem, siber zorbalık, şiddet ve birçok durumla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu konu ile ilgili ciddi çalışmalar yürütmemiz gerektiğine inanıyorum.

Öztürkler, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yapmış olduğu “Pozitif Okullar” çalışması önemli bir çalışmaydı. Yürütülmesi gerekmektedir.

“DİJİTAL BAĞIMLILIK ŞAKAYA GELMEZ”

Dijital bağımlılık konusuna da değinen Öztürkler, Dijital bağımlılığı önleme yönünde çalışmalar yapıldı ama şakaya gelecek konu değildir. Ciddi çalışmalar ile bu konu ele alınması gerekmektedir. Ülkemizde üniversiteler ile iş birliği yaparak bu alanlarda daha bilimsel çalışmaları ortaya koymak gerekmektedir. Adaylık sürecinde televizyon programlarında da bahsettiğim gibi madde bağımlılığı ve dijital bağımlılığı ile ilgili çalışmalarda yer alacağımı ifade etmiştim. Eğitimci ve milletvekili olarak bu alanlarda yasa çalışmaları için program ve çalışmalarda yer alacağımı ifade etmek isterim.