Bakan Öztürkler, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı gibi uluslararası tanınırlığı olan bir yapıda (UCLG-MEWA)’nın önemli komitelerinde başkan ve eş başkan olarak görev almalarının ülkemiz açısından çok önemli ve değerli olduğununa işaret etti.

Öztürkler, 25-27 Mayıs 2022 tarihinde Konya’da gerçekleşen UCLG-MEWA’nın 7. Kongresinde Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetimler Komitesi Eş Başkanı olarak seçilen Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı olarak görev alan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye ve aynı komiteye Eş Başkan olarak seçilen Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’e çalışmalarında başarılar diledi. Öztürkler, “Belediyelerimizin uluslararası temasları çok önemli ve değerlidir” dedi.

“DEĞİŞEN DÜNYA VE GELİŞEN KENT DİPLOMASİSİ, YEREL YÖNETİM GİBİ KONULARDA BAKANLIK OLARAK DAHA AKTİF OLUNACAK”

Toplantıda Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip tarafından İçişleri Bakanı Öztürkler’e Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı altında yürütülen çalışmalar, yapılan uluslararası temaslar, planlanan çalışmalar ve genel faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Bakan Öztürkler, Yerel Yönetimlerin uluslararası örgütlerle temaslarının geliştirilmesi, bu konuda bakanlığın çalışmalara azami katkı koyması açısından bilgi alışverişinin çok önemli olduğunu ifade etti. Öztürkler, “Yerel Yönetimler Müdürlüğümüz, belediyelerimizin uluslararası çalışmaları ve atılan adımları daha aktif şekilde takip edecek, belediyelerimiz ile istişare içerisinde uluslararası statüde yürütülen projelere imkanlar dahilinde katkı koyacaktır”dedi. Değişen dünya ve gelişen kent diplomasisi, yerel yönetişim gibi konularda bakanlık olarak daha aktif olunacağını belirten Öztürkler, güçlü, ayakları üzerinde durabilen, uluslararası temaslarla da ülkemizi temsiliyet anlamında ileriye taşıyacak, vatandaşımızı çağdaş projelerle buluşturacak yapılar kurmak için birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz dedi. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen de hazır bulundu.