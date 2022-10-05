Öztürkler: Bu ay içinde yeni Cezaevi'ne taşınıyoruz

ÖZEL HABER

Yeni Cezaevi'yle ilgili konuşan Öztürkler, 99 gardiyan aldıklarını, eğitim programları hazırladıklarını ve en kısa sürede Yeni Cezaevi'nde olunacağını kaydetti.

Öztürkler 15-30 Ekim arasındaki herhangi bir tarihte bütün bir şekilde yeni Cezaevi'ne geçişi sağlayacaklarını söyledi.

"Gündemimizde af yok!"

Mahkumlara af var mı sorusu üzerine de Öztürkler, şöyle cevap verdi:

"Şartlı tahliye Tüzüğüyle ilgili çalışmalar yaptık ve radikal kararlar ürettik. Genel afla ilgili bir çalışmamız var diyemem, açıkçası yok."

Vatandaşlık konusu...

Programda vatandaşlıklarla ilgili de konuşan Öztürkler, yasal süreçlerini tamamlayan, sosyal ve ekonomik olarak ülke açısından bir mahsuru olmayan kişilere vatandaşlıklarının verileceğini belirtti.

Öztürkler, konuyla ilgili şunları söyledi:

Vatandaşlık konusunda konuşurken dikkatli olmak lazım. Bu konu ideolojik ve siyasi olarak kullanılıyor, spekülasyonlar yaratılıyor. Biz hep şartları yerine getiren vatandaşalara haklarının verileceğini söyledik. İki nokta var. Gerçek anlamda mühürlerini tamamlamış, sosyal ve ekonomik olarak bu ülkeye uygun olarak vatandaşlığı hak eden kişilerin tespit edilmesi lazım, bir de önemli isimlerin, öğneğin önemli akademisyenler vs gibi, bunların Bakanlar Kurulu ile vatandaşlık alması konusu var. Özet olarak 4 yıl beklenmişse, yasal bir sıkıntı yoksa, sosyal ve ekonomik olarak bir mahsuru yoksa bizim hak eden herkese vatandaşlık verme kararlılığımız vardır.