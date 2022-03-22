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Öztürkler, cezaevi nüfusunun yüzde 30 civarının öğrencilerden oluştuğunu söyledi

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, cezaevinde 113 yabancı uyruklu öğrenci olduğunu dile getirerek, cezaevi nüfusunun yüzde 30 civarının öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

22 Mart 2022 Salı 19:00
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Öztürkler, cezaevi nüfusunun yüzde 30 civarının öğrencilerden oluştuğunu söyledi
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Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulu'nda “Uluslararası Öğrencilerin Cezaevi Üzerinden Değerlendirilmesi” konulu güncel konuşma yaptı.

Uluslararası öğrenicinin ülke için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Öztürkler, ülkede 147 ülkeden 37 bin öğrenci bulunduğunu ve öğrencilerin ülkeye yaşattığı olumlu gelişimleri anlattı.

Cezaevinde 113 yabancı uyruklu öğrenci olduğunu dile getiren Öztürkler, cezaevi nüfusunun yüzde 30 civarının öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

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