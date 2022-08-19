Öztürkler'den 'kırsal kesim arsası' açıklaması...

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Öztürkler, “Güzel ve mübarek bir günde ülkemize, insanımıza dokunmak, attığımız adımları paylaşmak, vatandaşımızın hassasiyet gösterdiği konularda kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğimizi yinelemek istiyoruz” dedi.

“En hayırlı insan konuştuklarını icraata çeviren, ülkesine, insanına hizmet edendir” diyen Öztürkler, şöyle devam etti:

“Ülkemin ve insanlarımızın hak ettiği hizmet ağına ulaşması adına kendime şiar edindiğim “insan ürettiği kadar, ortaya koyduğu eserler kadar değerlidir” sözünü unutmadan çalışmaya devam ediyoruz.”

Öztürkler, bakanlığın geniş sorumluluk alanı içerisinde yer alan geçtiğimiz yıllarda verilen ve altyapıları tamamlanmamış kırsal kesim arsalarının altyapı çalışmaları kapsamında 14 köy için projelerin tamamlandığını ve ihale süreçlerinin başladığını açıkladı.

Öztürkler, “Buralarda yuvalarını kuracak insanlarımızın altyapı eksikliklerinden dolayı yıllarca ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bu sıkıntıların yaşanmaması adına kırsal kesim arsalarının verilmesinden önce altyapı çalışmalarının tamamlanmış olmasının önemi büyüktür. Bu bağlamda daha önce verilmiş fakat altyapı eksikliklerinden dolayı sıkıntı yaşayan bölgelerde hızlıca çalışmalarımızı tamamlamak hedefiyle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Serhatköy, Mevlevi, Boğaziçi, Aşağı Bostancı, Yukarı Bostancı’da bazısı 15, bazısı 21 yıldır bekleyen asfalt yol projeleri ile 10 yıldır hasreti çekilen Şahinler İçme ve Kullanma Suyu projeleri için ihale süreçleri başladı” diyen İçişleri Bakanı Öztürkler, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Adanın diğer yarısında ise Geçitkale, Nergisli, Sütlüce, Yarköy, Kaplıca, Ardahan, Adaçay, Mormenekşe ve Dikmen’de asfalt yol projelerimiz aynı şekilde hazır durumdadır.

Gençlerimizin yaşadıkları topraklarda kök salmaları, geleceklerini, yuvalarını kuracakları kırsal kesim arsalarında yürüttüğümüz altyapı çalışmalarında, toplam 13 köyümüzde yaklaşık 40 kilometreye yakın asfalt yol ve Şahinler köyümüzde de içme ve kullanma suyu projelerimizin hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.”