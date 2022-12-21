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Öztürkler'den Şehitler Haftası mesajı...

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Gelecek kuşaklara sahip çıkmak, bizler için göğsünü siper etmiş şehitlerimize karşı boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:14
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Öztürkler'den Şehitler Haftası mesajı...



İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) dört elle sarılıp daha güçlü bir KKTC için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziya Öztürkler, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ziya Öztürkler’in mesajı şöyle:

“EOKA tedhiş örgütünün ağır silahlarla, acımasızca Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığına yönelik 21 Aralık 1963 tarihinde başlattığı katliamlar tarihe “Kanlı Noel” saldırıları olarak geçmiş, bu soykırım harekâtı sonucunda 19 bine yakın Kıbrıs Türkü, 103  köyü  boşaltmak  zorunda kalmış, 400’e yakın masum insanımız ise hayatını kaybetmiştir.

EOKA teröristlerinin, Yunan Ordusunun desteği ile orantısız bir güçle ve ağır silahlarla Kıbrıs Türkü’ne karşı başlattığı soykırım harekâtı karşısında, mukavemetçi halkımız tarihte emsaline az rastlanan bir direniş ve mücadele ortaya koymuştur. Bu onurlu mücadele ve direniş yıllarında Kıbrıs Türkü, adadaki Türk varlığını korumak, gelecek nesillerin vatan topraklarında özgürce ve güven içinde yaşamalarını sağlamak adına canlarını feda etmişlerdir. 

O günlerin karanlığından yüreklerinin ışığı ile istikbalimizi aydınlatan, gelecek kuşakların esaret altında yaşamasına izin vermeyen büyüklerimizin bizlere bıraktığı en önemli değerler; Kıbrıs Türkü’nün yüreğinde taşıdığı birlik, dayanışma, mücadele ve direniş ruhudur. 

Bu ruhu korumak, gelecek kuşaklara sahip çıkmak, bizler için göğsünü siper etmiş şehitlerimize karşı boynumuzun borcudur.  

Asırlardır bu topraklara kök salmış, kültürünü, manevi değerlerini korumuş olan Kıbrıs Türkü, çok zor zamanlardan geçerek bugünlere gelmeyi başarmıştır. Gelecek nesillerin böylesi korkunç, acı dolu günleri bir daha yaşamaması, güven ve huzur içinde bu topraklarda özgür yaşamaları adına tarihten dersler alarak kendi devletimize dört elle sarılıp daha güçlü bir KKTC için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerimle, 21-25 Aralık 1963 tarihinde yaşanan “Kanlı Noel” saldırıları sonucunda yaşamlarını yitiren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Işıkları yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir."

Son Güncelleme: 21.12.2022 11:16
Anahtar Kelimeler:
MesajŞehitler HaftasıZiya ÖztürklerBakanİçişleri
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