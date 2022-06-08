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Öztürkler : “Derneklerimiz ulusal birliğin, sosyal dayanışmanın mayasıdır”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nafi Ölmez ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

08 Haziran 2022 Çarşamba 14:51
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Öztürkler : “Derneklerimiz ulusal birliğin, sosyal dayanışmanın mayasıdır”
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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede konuşan Bakan Öztürkler, STÖ'lerin güçlenmesinin demokrasinin de güçlenmesine, sosyal dayanışmanın da artmasına ciddi katkılar sağladığını ifade etti.

Öztürkler, toplum yararına çalışmalar yapan, güzel faaliyetlere imza atan sosyal dayanışmanın örneklerini ortaya koyan tüm derneklere bu sıkıntılı günlerde çok daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, “derneklerimiz ulusal birliğin, sosyal dayanışmanın mayasıdır” dedi. 

Bakan Öztürkler, toplantı sonunda Dernek Başkanı Ölmez’e ve Yönetim Kurulu Üyelerine  ziyaret için teşekkür etti.

Dernek Başkanı Nafi Ölmez de İçişleri Bakanı Öztürkler’in  kişisel olarak her zaman sivil toplum örgütlerine destek olduğunu, çağdaş bakış açısıyla ortaya koyacağı hizmetlerin takipçisi ve destekçisi olacaklarını ifade ederek, Derneğin faaliyetleri ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

Ölmez, Bakan Öztürkler’i yakından takip ettiklerini, bundan önce de aldığı görevlerde sergilediği yaklaşım ve mütevazi kişiliği ile takdir ettikleri bir kişi olduğunu ifade ederek, “Bakanımıza bizlere vakit ayırıp, kabul ettikleri için şahsım ve derneğimiz adına teşekkürlerimizi sunuyor, bakanlık görevinde başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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