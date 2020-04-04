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Öztürkler : "Devlet öğrencisine, öğrencisi de devletine sahip çıkıyor"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, bugün yurt dışından getirilen öğrenciler hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

04 Nisan 2020 Cumartesi 18:20
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Öztürkler : "Devlet öğrencisine, öğrencisi de devletine sahip çıkıyor"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, bugün yurt dışından getirilen öğrenciler hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.


Öztürkler şöyle dedi; 

Bakanlığımız, Yurtdışında Eğitim alan gençlerimizin ülkesine dönmesi sürecinde görevli eğitim ve kültür ataşeleriyle birlikte mesai gözetmeksiniz yüreğini ortaya koymuştur.

Pandemi dönemine girildiğinde yurt dışında 4500 öğrencimiz eğitim görüyordu. 4000 öğrencimizin bir kısmi kendi imkânlarıyla bir kısmı da devletin organizasyonuyla ülkelerine döndüler. Bir kısım öğrencimiz de önümüzdeki hafta içi dönecek.

Yaklaşık 500 öğrencimiz bulundukları ülkenin şartları veya kendi istekleriyle eğitim hayatlarını sürdürdükleri ülkelerinde kalacaklar. Onları da gerek burs gerekse pandemi ödemesiyle destekleyip Bakanlık olarak yanlarında olacağız. Evet devlet öğrencisine; öğrencisi de devletine güveniyor.

Son Güncelleme: 04.04.2020 19:04
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsKarantina
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Mem 2020-04-04 18:32:23

Aileler Nolacak ? Kız Kardeşim 3 çocuğuyla kaldı ingilterede bile aldık ama hala bekliyorlar ? bunun çözümü ne ? mother fuckers ?

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Cenk 2020-04-04 18:36:38

Ama türk öğrenciler piç onlar gelsin onlar Allah onlar para.

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