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Öztürkler: Doğru meslek, başarılı bir gelecek!

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler yaptığı açıklamasında , "Meslek seçiminin bilinçli yapılması hem birey hem de ülke geleceği açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

30 Mart 2022 Çarşamba 09:56
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Öztürkler: Doğru meslek, başarılı bir gelecek!
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Öztürkler , " Kişi yaptığı seçimle tüm yaşantısına şekil vereceği gibi yaşayacağı çevreyi ve ilişkide bulunacağı insanları da seçmiş olacaktır. Bu anlamda insanın yaşam biçiminin de seçimi olarak ifade edilebilecek meslek seçimi, insan hayatının önemli bir dönüm noktasıdır. Bireyin mesleğine yönelik doğru bir karar alması, yaşamında mutlu ve başarılı olabilmesine katkı koyacaktır" açıklamasında bulundu.

Öztürkler'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Meslek seçimi kararı, insanın yaşamı boyunca vereceği en önemli kararlardan biridir. Kişi yaptığı seçimle tüm yaşantısına şekil vereceği gibi yaşayacağı çevreyi ve ilişkide bulunacağı insanları da seçmiş olacaktır. Bu anlamda insanın yaşam biçiminin de seçimi olarak ifade edilebilecek meslek seçimi, insan hayatının önemli bir dönüm noktasıdır. Bireyin mesleğine yönelik doğru bir karar alması, yaşamında mutlu ve başarılı olabilmesine katkı koyacaktır.

Meslek seçiminin bilinçli yapılması hem birey hem de ülke geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gün ülkemizde işsizlik oranı İstatistik Kurumu tarafından %7,8, genç nüfustaki işsizlik de oranı da % 21,4 olarak açıklandı. Genç nüfustaki işsizlik oranı önemlidir. Bu oranı düşürmek için bazı çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmelidir.

Yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri 'İleri Alan Çalışması'dır. Görev yaptığım dönemde MEB YÖDİD tarafından, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sektörlerden paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalışmayla;  ülkemizde sektörlerin ihtiyaç alanlarını belirleyerek, hem günümüzde hem de yakın gelecekte üniversitede bölüm tercihi yapacak gençlere rehberlik etmek amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada belirlenen alanlar gençlerimize yol gösterici niteliktedir. Örneğin; ülkemizde hukukçu sayısı çokken Deniz Hukuku, Bilişim Hukuku, Avrupa Hukuku gibi alanlarda ihtiyaç vardır. Ya da Eczacılık alanında eğitim almış gencimiz çokken, Farmakoloji, Toksikolojide eksikliğimiz vardır.  Ayrıca mesleki teknik eğitimin desteklenmesi önemlidir. Adamızda Enerji Mühendisi sayısı fazla iken, Enerji Teknikeri ihtiyacını karşılamak da mesleki teknik eğitimin güçlendirilmesi ile olacaktır.  Ülkemizdeki ihtiyaç alanlarını dikkate alarak gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirme yapmak mühimdir. Hem iş bulacakları hem de mutlu olacakları meslekleri tercih etmelidir gençler. 

Gencin doğru meslek seçimi devlete ve topluma hizmet açısından olumlu yansıyacak, yaptığı doğru seçimle mutlu, başarılı bir birey ve iş sahibi olacaktır. Bilinçli meslek seçimi yapan ve işini severek gerçekleştiren kişi, ülkesine ve topluma daha yararlı işler yapacaktır.

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