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Öztürkler: "Hain terör saldırısını lanetliyorum"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

13 Kasım 2022 Pazar 17:51
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Öztürkler: "Hain terör saldırısını lanetliyorum"



Öztürkler, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadı. Öztürkler " Beyoğlu ilçemizde teröristler tarafından patlatılan bomba dolayısıyla yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye’m…" ifadelerini kullandı.

Öztürkler'in açıklaması şöyle:

İstanbul’un kalbi, İstiklal Caddesinde bugün 16.20 saatlerinde gerçekleşen hain terör saldırısını lanetliyorum. Anavatan’ımızın bekasına, Türk Milletinin huzuruna karşı kalleşçe planlar yapanlara tarih boyunca Türk Milleti asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Beyoğlu ilçemizde teröristler tarafından patlatılan bomba dolayısıyla yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye’m…

Son Güncelleme: 13.11.2022 18:55
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