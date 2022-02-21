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Öztürkler: Halkımızın önceliklerini, siyasetin öncelikleri yapmalıyız

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, KKTC'nin 26'ncı hükümetinin kurulmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

21 Şubat 2022 Pazartesi 15:30
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Öztürkler: Halkımızın önceliklerini, siyasetin öncelikleri yapmalıyız
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Kurulan yeni hükümetin ardından kişisel sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Öztürkler, yeni hükümetin hayırlı olmasını temenni ederken halkın istikrar, hizmet ve uyum beklediğinin de altını çizdi.

Öztürkler’in paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Halkımızın önceliklerini siyasetin öncelikleri yapmalıyız.
Halkımız laf değil hizmet, kriz değil istikrar, karmaşa değil uyum bekliyor.
Bizler halkımıza sözler söylemeden, planlar sunmadan önce, onların gerçek gündemini, bizlere ne söylediğini anlayıp, bunları özümseyerek yol almalıyız. Genci, yaşlısı, çiftçisi, işçisi, memuru tüm insanlarımızla, hep birlikte, gönül gönülle gelecek için sağlam adımlar atmalıyız. Birbirimize inanarak ve güvenerek ülkemizi hak ettiği yere taşımalıyız.
Kurulan yeni hükümet ülkemize hayırlı olsun.
Başarılar dilerim”

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