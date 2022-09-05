Öztürkler hemen harekete geçti!

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın'ın programında Merkezi Cezaevi'yle ilgili ortaya atılan iddialar üzerine hemen harekete geçti.

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın'a ulaşan bazı mahkum yakınları ve gardiyanlar Merkezi Cezaevi'yle ilgili inanılmaz iddialar ortaya attı. Bazı mahkum yakınları ve gardiyanlara göre, Merkezi Cezaevi'nde bir çok konuda mobbing uygulanıyor.

Çiğdem Aydın'a ulaşan bazı gardiyanlara göre, Cezaevi Müdürü yanlış icraatlar yapıyor. Bu icraatların başında vardiya çalışma sisteminin bir ay içerisinde 4 kez değiştirilmesi bulunuyor. Bu uygulama karşısında gardiyanlar sıkıntı yaşadıklarını ve sistemin çalışmadığını öne sürdüler.

Müslümanlar için ibadet edebilecekleri yer yok!

Mahkum yakınlarına göre Cezaevi Müdürü, Cezaevinde hükümlü veya hükümsüz kalan Müslümanların namaz kıldığı mescidi bozarak koğuş yaptı. Dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen müslüman mahkumların seccade taleplerine de cevap verilmediği iddia edildi.

Yemekleri tadmıyor!

Öte yandan Cezaevleri'ne mahkumlara sunulan yemekleri ilk olarak Cezaevi Müdürü'nün tattığı biliniyor. Mahkum yakınları, KKTC Merkezi Cezaevi'nde ise bu uygulamanın kalktığını, yemeklerin direkt olarak mahkumlara sunulduğunu belirtiyor.

Diş Doktoru yok!

Mahkum yakınları, Cezaevi'nde son 6 haftadır diş doktoru bulunmadığını da savundu. Öte yandan yine mahkum yakınlarına göre, Dahiliye Uzmanının mahkumlarla ilgili raporları da Cezaevi yönetimi bakımından dikkate alınmıyor.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, bizzat yerinde denetleyecek!

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın, sabah programında gardiyan ve mahkum yakınlarının bu iddialarını dile getirdi. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'in bu iddialardan haberi olmadığını düşündüğünü söyleyen Aydın, Bakanlığı göreve davet etti.

Yayın sonrası İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ortaya atılan iddialarla ilgili duyarsız kalmadı. Yurt dışında bulunan Bakan Öztürkler, Çiğdem Aydın'a ulaşarak, konuyla ilgili rapor istediğini ve yarın sabah iddialarla ilgili mahkumlar ve gardiyanlarla özel görüşmek adına Cezaevi'ne gideceğini söyledi.