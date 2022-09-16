Öztürkler: "Hep birlikte hareket edip, geleceğe bakmalıyız"

Öztürkler açıklamasında, Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleşen özel oturumda ana muhalefetle birlikte önemli, toplumsal değere sahip bir adım atıldığına vurgu yaparak "Yerel yönetim organlarının seçim tarihinin belirlenmesi ve geciken seçimlerin yapılacağı tarihe kadar mevcut Belediye Başkanları, Belediye Meclisleri ve Muhtarların asgari, cari ve rutin yerel yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi ve çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmesi adına yetkilerinin devam ettirilmesi konusunda uzlaşı sağlanmıştır" dedi.

"Hep birlikte hareket edip, geleceğe bakmalıyız"

"İnsanımızın çağdaş ve hak ettiği hizmetleri alması, belediyelerimizin güçlendirilmesi hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" diyen Öztürkler, bir çok alanda eksiklikleri olduğunu da ifade etti. Birçok konuda elzem olan yasaların düzenlenmesi ve güncellenmesi gerektiğini ifade eden Öztürkler, "Bugün, toplumsal ihtiyaçların karşılanması adına hızlıca kararlar alınarak elzem olan alanlarda hep birlikte hareket etmeli, bekleyen yasaları düzenleyerek ilerlemeli ve geleceğe bakmalıyız" dedi.

"Anlaşma sağlanmış olması çok önemli"

Öztürkler, ana muhalefetle birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bu bağlamda, sancılı bir süreçten sonra toplumsal fayda ve ülkede kaos yaratmamak adına ana muhalefetle birlikte Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti seçimlerinin 25 Aralık 2022 tarihinde yapılması konusunda anlaşma sağlanmış olması önemlidir.

Belediyelerimizin güçlendirilmesi adına ilk günden beri üzerinde durduğumuz yerel yönetimler reformunun en önemli bacağı olan 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasası’nın da en erken sürede oy birliği ile meclisimizden geçeceğine inanıyorum.

Dün uzlaşı ile alınan kararları sadece seçim tarihinin belirlenmesi ve mevcut seçilmişlerin yetkilerinin devam etmesi olarak görmüyor, halkımızın hizmet alması, belediye hizmetlerinin aksamaması, çalışanların emeklerinin tartışma konusu olmaktan çıkması olarak değerlendiriyorum. Alınan kararların toplumsal fayda bağlamında hayırlı olmasını diliyor, gelecek ve toplumsal ihtiyaca yönelik atılacak birçok adım için önemli bir başlangıç olmasını temenni ediyorum."