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Öztürkler: "Hepimizin sorumluluğu"

Dr. Ziya Öztürkler yazdı...

20 Ekim 2021 Çarşamba 12:25
275 Okunma
Öztürkler: "Hepimizin sorumluluğu"
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Geleceğin yüksek beceri sahibi eğitimli gençlerini yetiştirmek hepimizin sorumluluğudur!

Ülkemizde üniversiteler, gelişmeyi hızlandıran temel aktörlerden biridir. Yükseköğretim kurumları özellikle bulundukları bölgenin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Birkaç hafta önce dönüş yolculuğunda biraz gerilerde olan koltuğuma doğru ilerlerken, uçakta nerdeyse bizden başka herkesin öğrenci olduğunu gördüm. Çoğu ilk defa geliyordu muhtemelen adaya, daha önce hiç bulunmadıkları bir yerde bulunacaklar, geçici bir süre olsa da yeni bir yaşam kuracaklar, eğitim alacaklardı…

Kendi geleceklerini inşa etmeye geliyorlardı...

Üniversite yaşamı gençler için yeni bir başlangıç dönemidir. Pek çok farklı ülkeden gelen öğrenciler üniversitelerimizin, dünyanın en saygın kurumlarından alınmış akreditasyonlarla uluslararası standartlarda eğitim verdiklerinin, uluslararası kariyer imkânları yanında çok kültürlü ortamları sayesinde gelişmiş dil becerilerine sahip olma olanağı sunduklarının bilinci ile adamızı tercih etmektedir.

Ancak öğrencilerinin üniversite hayatından bekledikleri sadece iyi bir eğitim almak değildir; sosyal çevre, şehir olanakları, eğlence ve dinlence imkânları, alışveriş ve çalışma ilişkileri, beslenme ve barınma ihtiyaçları, ulaşım ve iletişim gibi birçok hususu içerir. Bu beklentiler doğru değerlendirildiğinde, üniversiteler ve öğrenciler adamıza, özellikle bulundukları bölgelere çok yönlü katkıda bulunurlar.

Tabi ki tüm bunlar için bizlere düşen görevler kadar, üniversitelere, yerel yönetimlere, bölge işletmelerine, halkımıza da önemli sorumluluklar düşmektedir. Nihayetinde öğrencilerin aldıkları kaliteli eğitimin yanında yaşamlarından memnuniyetleri, ileride gelecek öğrenci tercihlerini etkileyecektir.

Bir şehre üniversitenin kurulması ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan birtakım değişiklikleri de beraberinde getirir. Durum böyle olunca o bölgenin insanı bu zamana kadar alıştıklarının dışında birtakım şeylerle karşılaşabilmektedir. Bu bilince de haiz olmak gerekir.

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