Künye
Kıbrıs 15
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı

Öztürkler: Kalitede önemli olan üniversitenin gerekli akreditasyonlara, eğitim kalitesine sahip olmasıdır

UBP Milletvekili, eski Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, YKS sınavında baraj puan uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili olarak, “Özellikle bu karar TC’deki devlet üniversitelerine olumlu yansıyabilir ve kontenjanlar doluluk noktasına gelebilir” ifadelerine yer verdi.

06 Mart 2022 Pazar 17:00
35 Okunma
Öztürkler: Kalitede önemli olan üniversitenin gerekli akreditasyonlara, eğitim kalitesine sahip olmasıdır
banner108

Ziya Öztürkler’in açıklaması şöyle:

“Yükseköğrenim alanında uzun süre görev yapan bir eğitimci olarak 2022 YKS’den itibaren 150 olan TYT ve 180 olan AYT baraj puan uygulamasının kaldırılması konusuna iki boyutlu olarak, iki soru üzerinden bakabileceğimizi söyleyebilirim. Birincisi; üniversitede okuyan öğrenci sayısı artar mı? İkincisi ise; yükseköğrenimde kalite düşer mi?

Öncelikle şunu ifade etmek isterim; Türkiye Cumhuriyeti’nde ÖSYM’nin yaptığı sınava yaklaşık 2 milyon öğrenci giriyor fakat yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon civarında oluyor. Bu sayının içerisine KKTC Üniversiteleri dâhildir. Pandemi döneminde YÖK baraj puanını 180’den 170’e indirmişti ve sınav süresini de yaklaşık 30 dakika artırmıştı. Olumlu etkileri oldu. Sonraki yıl tekrar baraj puanı 150 ve 180’e çıkarılıp, sınav süresi 30 dakika indirildi. Bunun olumsuz yansımalarını da hep birlikte gördük. Geçtiğimiz yıl Türkçe sorularını yetiştiremediklerini belirtmişti öğrenciler. Sürenin artmasının öğrenci açısından olumlu olacağını düşünüyorum. Soruları yetiştirme stresi olmayınca, öğrenciler sınava daha iyi odaklanacaklardır.

Bu yıl ise baraj puan uygulaması YÖK tarafından tamamen kaldırdı. Bu ne anlama geliyor? Sınava giren pek çok öğrencinin dört yıllık ve iki yıllık bölümlere kendi istekleri doğrultusunda tercih yapabilecekleri anlamına geliyor. Özellikle bu karar TC’deki devlet üniversitelerine olumlu yansıyabilir ve kontenjanlar doluluk noktasına gelebilir. Tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik gibi programları tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması devam ediyor. Biliyoruz ki Tıp Fakültesi’nde öğrenim görmek istiyorsan ilk 50 binin içinde olman gerekir.

Her yıl KKTC’ye 14 bin civarında kontenjan verilmektedir. Bu kontenjanların 10 bin civarı doluyor. Bizler de iyi çalışırsak, iyi hazırlanırsak KKTC üniversitelerini tercih eden öğrenci sayısında artış olabilir. İyi çalışma derken; öğrenci memnuniyetinin artırılması için servis, yeme içme, sosyal aktivite, kampüs olanakları, eğitim kalitesinin yüksek olması, akademik kadroların güçlendirilmesi, tanıtımların etkili bir şekilde yapılmasını sayabiliriz. Ayrıca üniversitelerin talebi, Bakanlığın ve YÖDAK’ın girişimleri ile YÖK tarafından KKTC’deki kontenjan sayısının artırılması ya da tercih yapılacak bölümlerin önünün açılması gerekir ki, biz günün sonunda YKS yolu ile KKTC üniversitelerine gelen öğrenci sayısını artırıp olumlu sonuçlar elde edebilelim.

Geçen yıl KKTC liselerinden mezun bine yakın öğrenci YKS sınava girmişti. Yaklaşık üç yüz öğrenci T.C. üniversitelerine yerleşebildi.  Bu yıl öğrencilerimiz için bir fırsat, çalışma temposunu düşürmeden tabi ki, baraj kaldırılsa da bu herkesin üniversiteli olacağı anlamına gelmiyor. Örneğin X üniversitenin kontenjanında 30 kontenjan boş kalmışsa ve öğrenciler başvuru yapacaksa boş kalan kontenjan için yine yarışılacak. Sınav puanı ne kadar yüksek olursa öğrencinin üniversitede istediği bölüme girme olasılığı o doğrultuda yüksek olacaktır.

Peki, kalite düşer mi? Özellikle eğitimde kalitenin düşmesi hususunda T.C. ’de çok ciddi tartışmaların yaşandığını görüyorum. Kaliteyi sadece üniversiteye giriş ile bağdaştırmamak gerekir, üniversiteye giren her öğrencinin mezun olacağını da söyleyemeyiz. Ve kalitede önemli olan o üniversitenin gerekli akreditasyonlara, eğitim kalitesine sahip olmasıdır.”

Anahtar Kelimeler:
UBP MilletvekiliEski Yüksek Öğrenim Ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya ÖztürkleZiya Öztürkler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülke genelinde bugün hangi eczaneler nöbetçi?
Ülke genelinde bugün hangi eczaneler nöbetçi?
Rusya, Ukrayna’da sivilleri hedef alıyor!
Rusya, Ukrayna’da sivilleri hedef alıyor!
Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Cellatoğlu: Ülkemizdeki elektrik telleri dokunmaya açık
Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Cellatoğlu: Ülkemizdeki elektrik telleri dokunmaya açık









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim