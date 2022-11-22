Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
banner107

Öztürkler: KKTC’de kalmak isteyen yabancılar hukuk kurallarına uymalıdır!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ülkede düzensiz durumda yasal izinli olmadan kalmakta olan yabancılara yasal statü altına girmeleri için çağrıda bulunarak, "Muhaceret affının tamamlanmasının ardından bu ülkenin hukuk kuralları çerçevesinde burada yer almayacak kişiler hakkında devlet olarak gerekenin yapılacağını net olarak söylüyorum.” dedi.

22 Kasım 2022 Salı 19:09
80 Okunma
Öztürkler: KKTC’de kalmak isteyen yabancılar hukuk kurallarına uymalıdır!



İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Hakikat Web TV’de yayınlanan “Günaydın Hakikat” programına katılarak, gündeme ve bakanlığın çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması yönünde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Öztürkler, ülkede düzensiz kalan veya suça karışmış kişiler hakkında tereddüt etmeden, 2 bin kişiye yakın deport gerçekleştirildiğini, bu konuda kararlı duruşlarının devam edeceğini ifade etti.

“Bu konuda en büyük gücümüz, polisimizin ve güvenlik kuvvetlerimizdir” diyen Bakan Öztürkler, her zaman onların verdiği raporlar doğrultusunda hareket ettiklerini, imza noktasında da bu iradeyi cesaretle gösterdiklerini ve bunun da sıfır toleransla devam edeceğinin altını çizdi.

Ülkede düzensiz durumda yasal izinli olmadan kalmakta olan yabancılara yasal statü altına girmeleri için çağrıda bulunan Bakan Öztürkler, “Muhaceret Sistemlerinin yeniden yapılandırıldığını ve düzensiz durumda olan kişilerin buradan çok daha hızlı şekilde tespit edilebileceğinin bilinmesi gerektiğini, yürürlükte olan muhaceret affının tamamlanmasının ardından da bu ülkenin hukuk kuralları çerçevesinde burada yer almayacak kişiler hakkında devlet olarak gerekenin yapılacağını net olarak söylüyorum” dedi.

“ŞUBAT AYI İLE BİRLİKTE BU ÜLKE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLAN E-VİZE OTOMASYON SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK”

Ülke güvenliği ve kamu huzuru açısından en önemli noktanın ülkeye girişler konusunda güçlü ve güvenli bir sistemin ortaya konması olduğuna dikkat çeken Bakan Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi ile çok daha sıkı kontrollerin yabancıların adaya gelmesinden önce, çevrim içi olarak sıkı bir süzgeçten geçirilerek, ülkeye girişlerin denetleneceğini, kurulacak sistem ile ilgili ihale sürecinin büyük oranda tamamlandığını, 2-3 gün içerisinde projesi, altyapı çalışmaları tamamlanmış olan ve kamu güvenliğini ilgilendiren bu konuda Yüksek Seçim Kurulundan da onay alınarak gecikmeden adım atılacağını belirtti.

Öztürkler, Yüksek Seçim Kurulunun onayı alındıktan sonra, E-vize Otomasyon Sistemi’nin ihale sürecinin tam anlamıyla sonuçlanacağını ve şubat ayı ile birlikte bu ülke için çok önemli olan E-Vize Otomasyon sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıZiya ÖztürklerMuhaceret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baybars ve Rogers'dan ortak açıklama!
Baybars ve Rogers'dan ortak açıklama!
"İki değerli ismi kaybetmenin derin acısı yüreklerimizde"
"İki değerli ismi kaybetmenin derin acısı yüreklerimizde"
İçişleri Bakanı Öztürkler'e TSKGV''den anlamlı ziyaret
İçişleri Bakanı Öztürkler'e TSKGV''den anlamlı ziyaret










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim