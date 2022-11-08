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Öztürkler: Kolları Sıvadık, Çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs'ta Cezaevi'nde dövülerek öldürülen Tansu Cidan ile ilgili üzüntülerini belirtti. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Öztürkler, 'bu olay bizleri derinden üzmüştür' ifadelerini kullandı. 

08 Kasım 2022 Salı 13:24
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Öztürkler: Kolları Sıvadık, Çalışıyoruz



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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs'ta Cezaevi'nde dövülerek öldürülen Tansu Cidan ile ilgili üzüntülerini belirtti. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Öztürkler, 'bu olay bizleri derinden üzmüştür' ifadelerini kullandı. 

Konuşmasının devamında Yeni Merkezi Cezaevi'yle ilgili eleştirileri yanıtlayan Öztürkler, yeni Cezaevi'nin hizmete girdiğini belirterek, gerekli iyileştirmeleri yapmak için de kolları sıvadıklarını belirtti.

Öztürkler, gardiyan sayısında eksiklik olduğunu en kısa zamanda, gardiyanların normal kadro sayısına ulaştırılacağını kaydetti. 

"Aile ve avukat görüşmeleri başladı"

Mahkumlara, insani noktalar yaratmanın başlıca görevleri olduğunu kaydeden Öztürkler, 'kantin konusunda bir sıkıntı yok, hijyen malzemeleri de kantinde mevcuttur. Mahkumlar da bundan faydalanabiliyorlar. Biz devlet olarak da mahkumlara bu hizmeti zaten sağlıyoruz" dedi. Öztürkler ilk günlerde telefon sıkıtnısı yaşandığını, bunun giderildiğini, aynı zamanda geçen haftadan itibaren avukat ve aile görüşlerinin de başladığını söyledi.  

Yeni Cezaevi'nde çok sağlıklı noktalar olduğunu belirten Öztürkler, mahkumların spor, sanat ve meslek gelişimleriyle ilgili de çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. 

Mahkum ailelerine çağrı: İçiniz rahat olsun

Her mahkumun onuru ve gururu olduğuna vurgu yapan Öztürkler, bu ideoloji kapsamında çalışmalarını yaptıklarını vurguladı. Mahkumların kategorilere ayrılması konusunda da çalışmaları olduğunu vurgulayan Öztürkler. 'ailelerin içi rahat olsun" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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