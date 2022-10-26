Öztürkler, Muhaceret Affı'yla ilgili konuştu...

Bakan Öztürkler, meclis genel kurulundan oy birliği ile geçirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izinsiz olarak bulunmaları sebebiyle cezaya düşmüş yabancılara af öngören “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası hakkında bilgi verdi.

Muhaceret Affının resmi gazetede yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini açıklayan Bakan Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izinsiz olarak kalmaktan veya birçok farklı geçerli sebeple cezaya düşmüş yabancılara af öngören “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nın meclisten oy birliği ile geçtiğini, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle de 90 gün süre ile geçerli olacağını belirtti.

Muhaceret Affı konusunda geçmişten günümüze doğru bakıldığında 17 yılda toplam 10 kez muhaceret affı çıkarıldığını, bunu da doğru bulmadıklarını ifade eden Öztürkler, “her zaman, her dönem de bu affın çıkacağının düşünülmesi çok yanlıştır. Ülkede kayıtlılığın sağlanması adına yeni bir sayfa açıyoruz. Bu konuda muhalefetle de birlikte hareket ederek, son muhaceret affından faydalanan kişilerin bu aftan faydalanmamaları için ek bir madde koyduk. Af yasasının resmi gazetede yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek olmasının sebebi; bir önceki aftan yararlanan 4167 kişinin muhaceret sistemleri ile Polis Muhaceret sistemi üzerinde eşleştirilmesi ve aftan yararlandırılmaması için yapılan hazırlığın tamamlanması içindir”dedi.

Muhaceret Sistemlerinin de yapılandırıldığını açıklayan Öztürkler, Muhaceret Affı sonrası kendilerini kayıtlı yasal statüye getirmeyen yabancıların tespitinin kolaylıkla yapılacağını, bu konuda sıfır toleransla hareket edeceklerini, ülkede kayıt dışı yaşama arzusunda olanların ise ülkeden kesinlikle çıkartılacaklarını belirtti.

Şu an cezalı olarak yaşayanlara son bir çağrıda da bulunan Öztürkler, bu ülkede kalınacaksa hukuka, kurallara ve yasalara saygılı, kayıtlı bir şekilde kalınacak, bunun gerçek anlamda son bir şans olduğunun bilinmesini istiyorum” dedi.

MUHACERET SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ EN BÜYÜK PROJEYİ YAPIYORUZ

Ülkede güvenliğin ve kamu huzurun sağlanması adına ilk günden itibaren birçok çalışma yapıldığını, 1500’ün üzerinde deport edilen kişi olduğunu fakat esas amaçlananın ülkeye girişlerde kontrolün sağlanması olduğuna işaret eden Öztürkler, “Bu ülkede Muhaceret Sistemleri ile ilgili en büyük projeyi yapıyoruz. E-Vize Otomasyon sistemi ile ülkeye girişlere sıkı kontrol getirilecektir. Yakın zamanda ihalesi sonuçlanacak olan proje ile, yabancıların ülkeye girişlerinde 7 kontrol noktasından geçilerek vize verilecektir. Burada suç oranlarının yüksek olduğu ülkelerden başlanarak vize uygulamanmaya başlanacaktır”dedi.