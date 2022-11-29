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Öztürkler, Orgeneral Çardakcı’yı kabul etti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Orgeneral Ali Çardakcı'yı kabul etti.

29 Kasım 2022 Salı 11:09
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Öztürkler, Orgeneral Çardakcı’yı kabul etti



Kabulde konuşan Bakan Öztürkler; “ Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük destekleri ile 352 milyon Türk Lirası gibi bir maliyetle hayat bulan Yeni Merkezi Cezaevi’nin her türlü teknik eksikliğinin giderilmesi ve taşınma sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanması sağlandı. Bu süreçte, Yeni Cezaevi ile ilgili her türlü sıkıntının aşılmasında, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı her zaman yanımızda olmuştur. TC İçişleri Bakanlığı’nın karşılıksız olarak bizlere verdikleri destekler ve ceza infaz kurumları hakkındaki tecrübe paylaşımları ülkemiz için çok değerlidir ”dedi.

Bakan Öztürkler, “Kıymetli mevkidaşım Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun her zaman Kıbrıs Türkü’ne göstermiş olduğu sevgi, ilgi ve alakadan, KKTC’ye verdiği değerden dolayı çok mutluyuz. Kendisine bir kez daha şahsım ve halkımız adına teşekkür ediyorum. Özellikle, Yeni Cezaevine geçiş sürecinde üst seviyede bir destek gördük. Eski Cezaevinden Yeni Cezaevine taşınmamızın her aşamasında yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’na müteşekkiriz. Ayrıca bugün bakanlığımız adına da bir ilk yaşanmaktadır. İlk kez bir Orgeneralimizi bakanlığımızda ağırlıyoruz. Bir asker evladı olarak da büyük gurur duyduğumu ifade ediyor, Sayın Çardakcı’ya evinize hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.

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