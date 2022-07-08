Öztürkler, personelle bayramlaştı

Bugün saat.11.30’da bakanlık personeli ile tek tek bayramlaşan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yayımladığı mesajla tüm halkımızın kurban bayramını da kutladı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in Bayram Mesajı,

“Bayramlar, birçok duyguyu, güzel anıyı ve kültürümüzden gelen ananelerimizi yaşattığımız özel günlerdir.

İnsanlığın zor bir dönemden geçtiği, çatışmaların ve küresel ekonomik krizlerin yarattığı tüm sıkıntılara rağmen, Kıbrıs Türk Halkının yüreğinde taşıdığı mücadele ve dayanışma ruhu ile hep birlikte bu zor günleri geride bırakacağımıza inancım tamdır. Kültürümüzün mayasında olan sevgi, saygı ve hoşgörü kavramları, bizlerin de gelecek nesillere aktaracağı en büyük kültürel zenginliğimizdir.

Bu güzel vatanda her günümüzün bayram huzuru, bereketi ve sevinciyle geçeceği güzel günlere ulaşmak için halkımızla birlikte gönül gönüle çalışmaya, umutla yürümeye devam edeceğiz. Benim için insanlarımızın yüzünün gülmesi, rafahının artması, sağlıklarının iyi olması en büyük bayramdır.

Büyüklerimizin kalplerinde onlara olan sevgimizi, saygımızı hissedecekleri, çocuklarımızın yüzlerinden ise gülücüklerin eksilmeyeceği, muhabbetli ve mutlu nice güzel bayramlarımız olsun. Bu duygu ve düşüncelerimle, halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, saygılar sunarım”.