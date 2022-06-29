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Öztürkler: Polis Teşkilatı’nın disiplinli çalışmaları takdire şayan

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Polis Teşkilatı’nın 58’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 14:04
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Öztürkler: Polis Teşkilatı’nın disiplinli çalışmaları takdire şayan
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Öztürkler mesajında şunları ifade etti:

“ Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip Polis Teşkilatımızın ilk tohumlarının atıldığı 1964 yılından bugünlere, ülkede asayişin tesisi, insanlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 58 yıldır, her koşulda, eldeki imkanların üzerinde, büyük fedakarlıklarla 7/24 görev icra eden Polis Teşkilatımızın, ortaya koyduğu özverili ve disiplinli çalışmaları takdire şayandır.

Polis Teşkilatımız Kıbrıs Türkü’nün en fazla güvendiği, itibar ettiği kurumlarımızın başında gelmektedir. Geride kalan 58 yılda Polis Teşkilatımız, teknik ve kadro olarak birçok eksikliklere rağmen kurumsallaşma anlamında önemli bir yol katetmiş, devamlı bir gelişme ve yenilenme içerisinde olmuştur. Polis Teşkilatımızın, gerek teknik gerekse de kadro kaynaklı eksikliklerinin giderilmesiyle çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyorum.

Bu şerefli, meşakkatli mesleği, büyük özveri ve vatan aşkıyla yapan kahraman polislerimize çalışmalarında başarılar diler, Polis Teşkilatımızın 58. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutlarım”.

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