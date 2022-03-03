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Öztürkler, “Savaşta sıkılan her kurşun, annelerin kalbinden geçer”

UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler katıldığı bir televizyon programında Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli açıklamalarda bulundu.

03 Mart 2022 Perşembe 13:28
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Öztürkler, “Savaşta sıkılan her kurşun, annelerin kalbinden geçer”
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Öztürkler; Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı iki yönden değerlendirmek gerekir. Birincisi savaş; yıkımı, kaybı, yıllarca hiç dinmeyecek acıları içinde barındırmaktadır ve suçsuz birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olacaktır. Bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin bir an önce olumlu sonuçlanması ve savaşın son bulması en büyük temennim” dedi.

Öztürkler konuşmasının devamında, “ İkinci yönden değerlendirdiğimizde de; ülkemiz bu savaştan ekonomik açıdan olumsuz etkilenecektir. Rusya petrol rezervinde Dünya genelinde %4.50 pay ve 9 milyar ton petrol ile sekizinci sırada olup, doğalgaz rezervinde de Dünya genelinde %24,38 pay ve 14,5 trilyon metreküp ile ilk sıradadır. Ayrıca bizler Rusya’dan ciddi miktarda buğday ve mısır alımı yapmaktayız. Elde ettiğim verilere göre buğday ve mısır alımı için yaklaşık 9 milyon TL harcanmıştır. Yine Rusya’dan arpa ve kepek ithalatı yapılmaktadır. Bununla birlikte Rusya’ya önemli miktarda mandalina ihraç etmekteyiz. Pandemi döneminde dahi ülkemize Rusya ve Ukrayna’dan yaklaşık 40 bin turistin geldiği de unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.

Ayrıca, “ Savaşın devam etmesi durumunda ise, bu pazarın yerinin nasıl doldurulacağı konusunda stratejik çalışmalar yapmalıyız” diyen UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler bu konuda biran önce gerekli adımların atılmasını istedi.

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