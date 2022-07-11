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Öztürkler, suç çetelerine göz açtırmıyor!

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, bir çok suça karışan, uyuşturucu baronu Marc Buddle, deport edildi.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:01
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Öztürkler, suç çetelerine göz açtırmıyor!
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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, bir çok suça karışan, uyuşturucu baronu Marc Buddle'ın KKTC'de yaşadığı haberlerinin ardından uyuşturucu baronu  deport edildi. 

Evine yapılan operasyonla tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'in özverili çalışmalarıyla hakkında tutuklama ve deport kararı alınan Marc Buddle, bugün deport oldu.

Öztürkler, göz açtırmıyor!

Ünal üstel hükümeti Başbakanlığında İçişleri Bakanı olarak göreve getirilen Ziya Öztürkler'in ülkenin güvenliğine yönelik attığı adımlar dikkatlerden kaçmıyor.  Bu tür çalışmaların ilgili birimlerle koordineli bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.
 
 

Son Güncelleme: 11.07.2022 12:37
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