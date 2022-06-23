Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

Öztürkler: "Tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönüyor"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

23 Haziran 2022 Perşembe 09:50
114 Okunma
Öztürkler: "Tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönüyor"
banner48

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Ankara temasları sonrasında KKTC’ye dönen ve doğrudan yangın bölgesine giden Bakan Öztürkler, bakanlık olarak yürüttükleri çalışmaların ve tedbirlerin olduğunu söyledi. Öztürkler, Salı günü çıkan yangın rüzgârın etkisiyle çok ciddi boyutlara ulaştı. Ülkemize dönünce yangın alanına gittim. Dün yapılan kriz toplantısında iki köyün tedbir amaçlı boşaltılması gerektiği söylendi ve gereken girişimleri başlattık. Dün boşaltılan köylerde şuan bir tehlike bulunmuyor ve insanlarımız evlerine dönmeye başladılar. Şuana kadar herhangi bir vatandaşımızın evinde maddi bir zarar söz konusu değildir” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! Elektrik kesintisi yapılacak...
Dikkat! Elektrik kesintisi yapılacak...
Türkiye’den iki uçak daha geliyor
Türkiye’den iki uçak daha geliyor
“Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC halkına karşı olan bir ilgi, alaka ve saygı vardı”
“Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC halkına karşı olan bir ilgi, alaka ve saygı vardı”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim