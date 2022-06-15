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Öztürkler, TC Bakan Yardımcısını kabul etti!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı'nı izlemek üzere ülkemizde bulunan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’u kabul ederek, bir süre görüştü.

15 Haziran 2022 Çarşamba 10:03
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Öztürkler, TC Bakan Yardımcısını kabul etti!
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Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede Bakan Öztürkler, Anavatan Türkiye ile her alanda işbirliğinin geliştirilmesinin, iki ülke arasında var olan köklü tarihsel bağların korunmasının, kültürel ve sosyal ilişkilkerin daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’u ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Öztürkler, samimi bir ortamda geçen görüşme sonunda TC İçişleri Bakanlığı Bakan Yartdımcısı Mehmet Ersoy’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Bakan Yarrdımcısı Mehmet Ersoy’da KKTC’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Bakan Öztürkler’e yeni görevinde başarılar diledi.

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