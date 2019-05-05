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Öztürkler: Üniversiteler Rum lobisi ile karşı karşıya kalıyor!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğretim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler,  KKTC’nin dünya sıralamasında iyi noktada üniversiteleri olduğunu, son yıllarda ortaya konan bilimsel çalışmalarının rakamlarının da iyi olduğunu  söyledi.

05 Mayıs 2019 Pazar 14:12
Öztürkler: Üniversiteler Rum lobisi ile karşı karşıya kalıyor!
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“Kuzey Kıbrıs’ta yükseköğrenim gelişirken beraberinde elbette bir takım sıkıntılar yaşanıyor, ama bu sıkıntıları üniversite özeline indirgemek doğru bir yaklaşım değildir” diyen Öztüğrkler, daha iyiye gidebilmek için üniversiteler ve ilgili kurumların sürekli çalışma halinde olduğunu kaydetti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Öztürkler, Türkiye’deki Boğaziçi Üniversitesinin davetlisi olarak İstanbul’da eğitimle ilgili bir  sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.

Öztürkler sempozyumda yaptığı konuşmada,  KKTC yükseköğrenimini ve ülke yükseköğreniminin KKTC’ye kattıklarını anlattı.

Yükseköğrenim sayesinde KKTC’nin dünyaya açıldığını kaydeden Öztürkler,  KKTC üniversitelerinden mezun birçok gencin ülkelerine döndükten sonra almış olduklarını eğitim ve kazanımlar sayesinde başarılı bir şekilde mesleklerini icra ettiklerini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ın stratejik önemine işaret eden Öztürkler, üniversitelerin Rum lobisi ile karşı karşıya kaldığını ve baskının dönem dönem arttığını ifade etti.

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Gelinen noktada KKTC üniversitelerinde 5000’in üzerinde akademisyenin çalıştığına, yükseköğrenim alanında ise toplamda 14 binin üzerinde çalışanın olduğuna işaret eden Öztürkler, dünya sıralamasında iyi noktada üniversitelerimizin olduğunu, son yıllarda ortaya konan bilimsel çalışmalarının rakamlarının da iyi olduğunu  söyledi.

 “Kuzey Kıbrıs’ta yükseköğrenim gelişirken beraberinde elbette bir takım sıkıntılar yaşanıyor, ama bu sıkıntıları üniversite özeline indirgemek doğru bir yaklaşım değildir.  Daha iyiye gidebilmek için üniversiteler ve ilgili kurumların sürekli çalışma halinde” diyen  Öztürkler, ülke yükseköğreniminin doğru temeller etrafında ilerleyebilmesi için Türkiye’den gelecek öğrencinin önemli olduğunu, KKTC’de 1471 programın yürütüldüğünü, ağırlıklı program dillerinin Türkçe ve İngilizce olduğunu belirtti.

140 ülkeden öğrencinin KKTC’de eğitim aldığını kaydeden Öztürkler,  üniversitelerin rekabet edebilirlik düzeyinin elde ettikleri saygın akreditasyonlar sayesinde iyi noktada olduğunu belirtti.

Öztürkler, “Bu hususta da üniversitelere, KKTC’de ilgili makamlara ve YÖK’e de ciddi sorumluluk düşmektedir” dedi.

 Türkiye’den gelen öğrencilerin KKTC üniversitelerinde en fazla Hukuk, Psikoloji, Hemşirelik bölümlerini;  uluslararası öğrencilerin ise İşletme, İnşaat ve Eczacılık bölümlerini tercih ettiğini dile getiren Öztürkler, Kuzey Kıbrıs’ta 617 yabancı uyruklu akademisyenin de çalıştığını söyledi.

Sempozyum sonunda Öztürkler’e plaket takdimi yapıldı ve Kıbrıslı Türker’e ait fotoğrafların da yer aldığı sergi gezildi.

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Öztürkler
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