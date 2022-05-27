Öztürkler: Yasa tasarıları sorunların giderilmesini sağlayacak!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabı üzerinden iki yasa tasarısının Meclise sevk edildiğini duyurdu.

Öztürkler "Yasa tasarılarının hayata geçmesi ile yaşanan sorunların ve eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Öztürkler'in açıklaması şöyle:

Görevler ve makamlar ürettiğin kadar değerlidir.

Bakanlığımız tarafından Bakanlar Kurulu’na gönderilen iki yasa tasarısı Meclise sevk edildi.

Cumhuriyet Meclisi alt komitesinde tüm aşamalarıyla tartışılıp, Mecliste onaylandıktan sonra yasallaşacak tasarılarından “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” ile yapılacak düzenlemenin konut piyasasına getireceği canlılık, devlet bütçesindeki gelirlerin ivedilikle artmasına olanak sağlanacaktır.

“Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” da mevcut yasa günümüz çağdaş koşulları doğrultusunda revize edilmiş, cezaevi şube ve bölümleri, ihtiyaç duyulan kadrolar ve hizmet şemaları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Zaman mevhumu gözetmeksizin yoğun bir şekilde çalışan, katkı sağlayan ve daha önce yasaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yasa tasarılarının hayata geçmesi ile yaşanan sorunların ve eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır.